Carnet fokontany – La mise en œuvre de la digitalisation en cours

La région Analamanga et les autres entités impliquées sont actuellement à pied d’œuvre dans la confection du nouveau carnet fokontany, version réactualisée. Cette version revue et corrigée, munie d’un code QR et d’un hologramme, devrait améliorer le contrôle des futures distributions d’aides sociales ou encore les actions entreprises au niveau local. La digitalisation de ce document se base essentiellement sur le dernier recensement effectué par les différents ministères récemment. « Nous sommes actuellement dans la phase de la vérification de la liste. En effet, les réclamations qui ont été reçues seront encore traitées », indique Hery Rasoamaromaka, gouverneur de la région Anala­manga, joint au téléphone, hier. Environ, quatre-cent milles ménages vont recevoir la nouvelle version de ce document dans la région Analamanga.

Dans le processus de vérification, les réclamations traitées vont encore influer sur le nombre de documents à délivrer. « Les renseignements reçus lors du dernier recensement seront actualisés. », enchaine-t-il.