Bilan après deconfinement – L’évolution de l’épidémie à constater dans deux semaines

Plus d’une semaine sont passées, depuis le déconfinement de la région d’Analamanga. Les chiffres officiels ne montrent pas une importante évolution de la situation de l’épidémie de coronavirus à Antananarivo. Les nouveaux cas dans la région d’Analamanga, rapportés par le Centre de commandement opérationnel (CCO), par jour, ne dépassent plus les cent, en trois semaines, contre plusieurs centaines durant le pic de l’épidémie, fin juillet- début août. Et depuis le début du déconfinement, la situation n’a pas vraiment évolué. Vingt-neuf nouveaux cas, à la date du 24 août, soixante-quatre le 29 août, vingt-six, dimanche et quinze, hier. «Une semaine ne suffit pas pour évaluer la propagation ou non du coronavirus. Il nous faut attendre deux semaines, après le déconfinement, pour voir si les chiffres vont repartir à la hausse, ou s’ils vont se stabiliser. La période d’incubation du virus dure de sept à quatorze jours », souligne le directeur d’un centre de prise en charge des patients atteints par la Covid-19. Le directeur général des Maladies transmissibles au sein du ministère de la Santé publique, le Dr Fidiniaina Randriatsarafara, affirme que pour le moment, le bilan de l’après déconfinement n’est pas encore disponible. La recrudescence ou la baisse du nombre des personnes contaminées dépendrait des comportements de chaque individu, selon plusieurs médecins.