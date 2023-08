RÉVISION DES TARIFS DE SERVICES – Les touristes locaux abandonnent Foulpointe

Foulpointe n’est plus le premier choix des touristes locaux. Les vacanciers se découragent avec l’état des routes et les prix exorbitants des nourritures et d’autres services sur la plage. Les hôteliers à Foulpointe sont inquiets. Le taux d’occupation de leur hôtel, en cette période de vacances, est très faible. « Seulement 10 à 15% de nos chambres sont occupés, actuellement, contre 50 à 60% l’an dernier, à la même période », regrette le gérant d’un hôtel dans cette ville touristique, hier. La plupart des hôteliers à Foulpointe remarquent cette baisse du nombre de touristes, par rapport aux années précédentes. « La ville est assez animée, en ce moment mais pas par des vacanciers. Ils sont venus pour un évènement qui a lieu dans notre ville. Les touristes locaux se font rares et même s’ils viennent, ils ne restent plus une semaine, comme avant. Beaucoup ne passent qu’une journée », lance la gérante d’un autre hôtel. À cause du mauvais état de la RN5 et du temps maussade à l’Est, beaucoup ont choisi d’autres villes en cette période de vacances. Un nouvel élément vient diminuer l’engouement des vacanciers à choisir cette destination, comme la hausse des tarifs de services et des nourritures sur la plage.

Nouveaux tarifs

Les nouveaux prix sont affichés en gras sur un grand tableau à l’entrée de la plage. « 95.000 ariary le prix du kilo de langouste, 60.000 ariary le kilo de poisson, 80.000 ariary le kilo du canard. 95.000 ariary pour faire un tour avec une pirogue jusqu’à la piscine, 80.000 ariary pour la plongée, 15.000 ariary pour un petit tour et 30.000 ariary pour un moyen tour. 40.000 ariary pour louer une transat au premier plan de la mer, sur la plage, en période de grandes vacances, et ce prix s’élève à 60.000 ariary pendant les fêtes pascales », peut-on entre autres lire sur cette affiche. « Ils abusent ! Ces prix sont pour des touristes étrangers ! », pestent des touristes locaux. « Pour 15 heures de route, nous préférons partir à Mahajanga où les nourritures sont moins chères », note Gérard Tolontsoa, un père de famille qui a envisagé de partir en vacances en ce mois d’août. Ces nouveaux tarifs ont été décidés par les plagistes et les autorités locales. « Ceux qui ont l’habitude de venir ici savent que ce n’est pas cher. Lors des fêtes pascales, le kilo de langouste déjà préparée a été acheté à 180.000 ariary. Nous avons réuni les personnes qui exploitent la plage, pour avoir des prix plus raisonnables, en cette haute saison. Ce qui est affiché sur le tableau a été le point d’entente trouvé. Ces prix indiqués sont le plafond autorisé, et les clients peuvent marchander. Il y a ceux qui proposent une transat à 25.000 ariary, en ce moment, par exemple », indique Joël Tianaina, adjoint au maire de la commune de Foulpointe. Des sources au niveau du Tourisme notent qu’ils sont sur le point de voir les mesures à prendre face à cette décision.