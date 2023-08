RALLYE TMF – DÉTECTION – Les vainqueurs gâtés aux prochains rallyes

Rajeunissement des pilotes féminins. Le club TFM Rallye a organisé ce samedi une journée de détection de jeunes pilotes féminins sur son circuit au bout de piste à Ivato. Sam Eva Maeva Andonjanahary Andriami­saina remporte la première place, suivie d’Ophélya Soahanta Rajaonarivelo et Vanilla Stéphanie Mioraniaina Rasolomanana, classée troisième. Les vingt-neuf engagées ont passé un test comme dans une compétition de slalom ou presque où il y avait deux essais libres avant les trois manches. En guise de récompense pour les trois meilleures, le club organisateur a engagé trois voitures pour elles au prochain Rallye TMF du 11 au 13 août. «Outre les véhicules de courses pour les deux prochains rallyes organisés par les clubs TMF Rallye et Asa Tanà, les jeunes talents sélectionnés bénéficieront d’une voiture d’assistance ainsi que des formations», confie Faniry Rasoamaro­maka du club initiateur. Les conditions d’éligibilité pour pouvoir participer au test ont été entre autres, que la candidate devait être âgée entre 18 et 25 ans, titulaire du permis B et pilote non licencié de rallye ou slalom. Quant aux résultats du concours pour les voitures, une Citroën C2 termine en tête devant une Peugeot 106 et une Saxo.