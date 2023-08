PROCÈS – L’affaire Lola Rasoamaharo de nouveau au tribunal

L’affaire opposant Brigitte Razaka au PDG du journal La Gazette de la Grande île Roland Hubert Rasoamaharo passera de nouveau à la salle numéro 1 du palais de Justice à Anosy ce jour. Après avoir été condamné à 5 ans de prison pour tentative d’ extorsion de fonds, de menaces et de diffamation, l’audience d’aujourd’hui concerne une somme de 885.000.000 ariary que Lola Rasoamaharo réclame à Brigitte Razaka. Cette dernière affirme le contraire et a porté plainte étant donné que c’est Lola Rasoamaharo qui lui devrait de l’argent dans une transaction foncière. Lola Rasoamaharo a interjete appel de sa condamnation mais le procès n’a pas encore eu lieu. En revanche Lola Rasoa­maharo a été acquitté par le tribunal dans l’affaire de vol de courant l’ayant opposé à la Jirama . L’affaire a été prescrite vu que les infractions avaient eu lieu en 2018. Le matériel et les équipements de la Gazette de la Grande île ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. Lola Rasoamaharo a été arrêté à Ambohimiandra le 25 mars et incarcéré à Antanimora depuis.