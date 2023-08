PAN AFRICAN ROBOTICS 2023 – Robotiako décroche la sixième place

La finale de la Pan African Robotics Competition (PARC) 2023 s’est déroulée avant-hier à Dakar, au Sénégal, avec pour objectif de promouvoir le développement de la technologie robotique, en mettant l’accent sur le thème de la technologie de l’agriculture. Madagascar était représenté par l’équipe de Robotiako, composée de Law Anthony et Ziona Alberson Toavim­bahoaka, qui a remporté la sixième place, tandis que l’équipe Smaraf Eduk de Congo a obtenu la victoire. «Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes face à nos neuf adversaires. Notre participation à cette compétition nous a permis de collaborer avec des experts et des passionnés de robotique venant de tous les coins de l’Afrique, ainsi qu’avec des chercheurs et des ingénieurs des États-Unis et de la France. De plus, notre association Stem for Good jouera un rôle essentiel pour contribuer au développement du pays dans le domaine de l’agriculture après cette compétition puisque notre projet est réalisable à Madagascar», explique Ziona Alberson. Cette initiative offre la possibilité de bâtir un avenir meilleur grâce à la puissance de la technologie. Cette expérience enrichissante de nos ingénieurs contribuera certainement à renforcer l’engagement des jeunes talents malgaches pour le développement technologique et l’agriculture du pays. La robotique, en particulier dans le secteur agricole, offre des perspectives prometteuses pour l’essor économique et durable de Madagascar.