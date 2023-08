JIUJITSU – COMBAT CLUB 101 – Douze clubs en lice au Grand Open Nogi

Compétition d’envergure nationale. Le Combat Club 101 Jiujitsu organisera le 5 août le «Grand Open Mada Nogi» au Batou Beach à Ambohimanambola. C’est un tournoi sans kimono ou Nach No-Gi. La pesée a eu lieu ce samedi au dojo militaire à Betongolo. Cent soixante-sept combattants de catégories enfants, adultes débutants et élites sont engagés. Douze clubs, ayant tous l’habitude de disputer les compétitions organisées par la fédération malgache de jiujitsu seront en lice à cette première compétition initiée par le Combat Club 101 à savoir l’Attila, Base, BJJ Esca, Checkmat, Combat club 101, Estrela, Team Felana Bira, Free Fight, Guerreros, One Tribe, Southside et Yosekan Budo Iarivo. Le Combat club 101 a été créé le 27 juillet 2022 et a affilié légalement à l’instance mère le 2 mars dernier. Le club compte trente-cinq membres. «Notre objectif est d’abord de célébrer notre premier anniversaire. En collaboration et sous l’égide de la fédération, cette compétition entre dans le cadre de la détection et la sélection des combattants qui représenteront le pays au Jiujitsu Pro Tour, l’équivalent du Championnat du monde en novembre à Dubaï. L’organisation d’une telle compétition servira également de rencontre et échange entre tous les combattants de la capitale et des régions», confie Laingomandroso Xavier Ranarivelo, fondateur et responsable technique du club.