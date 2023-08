JEUX DES ÎLES – La dernière ligne droite

On aborde le mois d’août. La cérémonie d’ouverture des Jeux des îles aura lieu dans vingt-quatre jours.

Les yeux sont braqués vers les Jeux des îles prévus du 25 août au 3 septembre. Autrement dit on est entré dans la dernière ligne droite aussi au niveau de la préparation des athlètes que côté remise à neuf des infrastructures. Tout n’est pas parfait et plusieurs problèmes restent à régler mais l’heure n’est plus aux critiques. Il faut désormais se concentrer sur les objectifs malgré les retards et les imperfections. Comme on dit dans le jargon militaire, exécution d’abord, murmure après. On relève le défi et on règle les comptes après. L’objectif est de terminer premier au classement des médailles malgré tout. Une mission de haute lutte étant donné que les Mauriciens et les Réunionnais n’ont pas l’intention de nous faciliter la tâche. Les Mauriciens viennent avec une délégation de 675 athlètes contre 485 pour nous. C’est dire leur intention. Il est clair qu’ils viennent pour garder la première place acquise à domicile en 2019 avec 149 médailles dont 58 en or. Madagascar finissait deuxième avec 100 médailles dont 39 en or devant la Réunion avec 121 médailles dont 35 en or. Un classement inattendu pour Madagascar qui terminait troisième à La Réunion en 2015 avec 123 médailles dont 36 en or derrière La Réunion (209 médailles dont 84 en or) et Maurice (185, 66 en or).

Record

En 2011 aux Seychelles, Madagascar se classait quatrième avec 118 médailles dont 34 en or, derrière La Réunion (189 et 88), Seychelles ( 127 et 57) et Maurice (155 et 38). Il faut remonter en 2007 à Antananarivo pour voir Madagascar sur la plus haute marche du podium avec 235 médailles dont 100 en or( record) . La Réunion prenait la seconde place avec 226 et 74) devant Maurice ( 173 et 35) er Seychelles ( 99 et 35). Pour le retour des Jeux à Madagascar, on ne peut pas faire pire que premier. Mieux vaut finir dernier que deuxième comme qui dirait. Depuis 2011, le nombre de médailles obtenu par les athlètes malgaches tourne entre 100 et 123. Les médailles d’or oscillent entre 34 et 39. À en juger la performance des athlètes en 2019, on doit pouvoir faire mieux à domicile avec le soutien indéfectible du public. Les athlètes ont la capacité de déplacer une montagne et sont près à laisser leur cœur sur le terrain. Le compte à rebours commence.

Des espoirs en or

Tableau des médailles