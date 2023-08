JEUX DE LA FRANCOPHONIE – Les talents malgaches brillent

Les jeux permettent à la Grande île de s’affirmer dans les domaines de l’art oratoire, des chants, des diverses danses modernes et contemporaines. L’art plastique n’est pas en reste.

La scène artistique malgache s’illustre avec brio lors de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Lors de la première sélection le 30 juillet, la catégorie Jonglerie représentée par le groupe Pi Freestyle a fait vibrer le public en décrochant la 2e place et en se qualifiant pour la finale. Les talents musicaux ne sont pas en reste avec Ndaty Lahy, représentant la catégorie Chanson, qui a offert une performance remarquable en collaborant avec des artistes de la RDC, du Bénin et du Liban dans le groupe A. La finale sera pour le 4 août mais les finalistes s’afficheront lors de la soirée du mercredi. Le domaine Littérature a également eu l’occasion de briller avec Natiora Nomena Narda, qui a pris le micro pour présenter un extrait captivant de son roman intitulé « Monsieur Stylo ». Tous les yeux se sont tournés vers la proclamation des résultats, qui se fera ce soir pour la littérature. «J’ai reçu une remarque très encourageante qui indique que je suis à la fois méritant de participer à la catégorie littérature et conteur. C’est un signe positif pour moi. Mon œuvre Monsieur Stylo reflète l’histoire de mon authenticité et vise à promouvoir la lecture au sein de la société rurale» indique Natiora Nomena Narda après sa prestation hier.

Grand espoir

Les disciplines artistiques telles que la peinture, la sculpture et la photographie sont représentées par des artistes talentueux tels que Richianny Raherinjatovo, Fitiavana Ratovo Andriantseheno et Toky Dimbimalala, qui bénéficient d’expositions dédiées tout au long des jeux. La finale de ces catégories se tiendra également le 03 août, suivie de la remise des médailles aux lauréats. Les performances artistiques malgaches sont saluées par le public et les organisateurs des Jeux de la Francophonie. Le groupe Ndaty Lahy, dans la catégorie Chanson, se prépare avec ferveur pour la finale, devant présenter deux chansons en lice pour la victoire. «On est prêt pour la finale», annonce Tiana de Ndaty Lahy. Dans la catégorie Hip-Hop, c’est le groupe Moustik Crew qui représente fièrement Madagascar lors de la compétition se déroulant ce jour. Les performances énergiques et créatives de nos représentants illustrent parfaitement l’identité culturelle malgache à travers leurs déguisements, vêtements traditionnels, tee-shirts aux couleurs de Madagascar et chapeaux. Les talents artistiques de Madagascar ont réussi à séduire le public international et nous espérons qu’ils rapporteront de nombreuses médailles pour honorer notre pays et notre culture.