JEUX DE LA FRANCOPHONIE – ATHLÉTISME – Claudine Nomenjanahary en finale du 100 mètres

Les jeux de la francophonie qui se jouent du 28 juillet au 6 août bat son plein actuellement à Kinshasa dans la capitale de la République démocratique du Congo. Deux athlètes malgaches ont fait leur entrée en athlétisme hier, Franck Calin Todisoa sur la distance de 400 mètres et Claudine Njarasoa Nomenjanahary sur la distance reine de 100 mètres. Avec son temps de 11.42, la sprinteuse malgache triple médaillée d’or des JIOI de 2019 à Maurice s’est qualifiée en finale avec un temps de 11.50. Pour la grande finale, l’Ivoirienne Kone Maboun­dou avec son « personal best » de 11.22 et de « season best » de 11.17 part largement favorite. Pour notre représentante Claudine, après la course, elle a expliqué que « il y a eu un manque de concentration pour moi au départ. Pour la grande finale, je donnerai les meilleurs de moi-même car une chance de médaille est possible. L’Ivoirienne Kone Maboundou est la super favorite mais tout est possible », confie Claudine Nomenja­nahary. La sprinteuse malgache se lancera ce jour à partir du quatrième couloir à côté de l’ivoirienne Kone Maboun­dou du couloir numéro 3 et de la congolaise Ngoye Akamabi Natacha (11.22) du couloir 5.

Résultats demi-finale

1- Kone Maboundou (CIV): 11.17

2- Claudine Njarasoa Nomenjanahary (Mad): 11.50

3- Touré Madina (BUR): 11.51

4- Weiss Lena (SWI): 11.55

5- Baboi Marina Andreea (ROU): 11.97

6- MOIRT Marie Lydia (MRI): 11.97

7- Taty Mbikou Frejus B. (CGO): 12.15

8- Kouyate Saran Hadja (GUI): 12.26