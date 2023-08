ILS ONT DIT

Thierry Rajaona Président du GEM

La signature de ce pacte pour la programmation industrielle est une avancée significative et bénéfique. La collaboration entre le secteur public et le secteur privé revêt une importance capitale. Auparavant, les décisions étaient souvent prises de manière unilatérale par le pouvoir public, sans prendre en compte les préoccupations du secteur privé, qui se sentait parfois oublié.

Cette fois-ci, nous avons été consultés, nos aspirations ont été écoutées et prises en compte. De plus cette vision à long terme est rare et louable. Nous aurions souhaité que cette initiative soit prise dès le début du mandat du régime pour assurer une continuité dans ses engagements, indépendamment des changements de gouvernement. Malgré cette préoccupation, nous reconnaissons que ce pacte est bénéfique pour l’ensemble du secteur privé.

Rivo Rakotondrasanjy président du FivMpaMa

Aujourd’hui est un grand jour. Au cours des 18 derniers mois, en collaboration avec les autorités, nous avons intensifié nos efforts pour élaborer la stratégie de développement de l’industrie malgache. Durant cette période, plusieurs dialogues public-privé ont été menés sous l’égide du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy et de son équipe, un engagement que je salue particulièrement. Il y a eu beaucoup d’échanges, les bases sont là, nous sommes prêts, comme le témoigne notre présence à cette séance de signature.

C’est la première fois qu’une telle vision à long terme fait son ancrage dans le secteur privé malgache, en partenariat avec le secteur public. Nous attendons des actions concrètes, notamment les décrets d’application, entre autres sur la loi sur le développement industriel, sur loi sur les investissements, etc. C’est la première fois que nous sommes réunis pas pour parler de crise, mais plutôt pour co-construire ensemble. Je suis fermement convaincu que l’entrepreneuriat à Madagascar sera promu par cette collaboration fructueuse des deux secteurs, public et privé.

Tiana Rasamimanana président du SIM

Nous avons franchi une étape significative, résultat d’efforts communs de tous et témoignant de la qualité et de la sincérité de nos engagements. En tant que pays d’avenir avec des ressources à notre disposition, il est regrettable que nous soyons habitués à un retour à la case départ à chaque changement de dirigeant. Nous avons déjà signé de tels engagements avec le secteur public par le passé, soulignant ainsi l’importance de la continuité de l’État pour éviter tout retard dans l’obtention de résultats.

Il est injuste que l’industrie ne représente qu’une part de 15 %. Nous sommes impatients de voir les décisions prises se concrétiser, en particulier la sortie du décret d’application de la loi sur le développement industriel, qui permettra la création du Fonds national du développement industriel, ainsi que la mise en place de zones d’investissements industriels, entre autres.