HIRA GASY – La troupe Ramarthine Ambatoatrano part en tournée

La troupe Ramarthine Ambatoatrano fait partie de la fédération nationale des mpihira gasy, ce qui leur permettra de profiter de l’utilisation de Kianjan’ny Hira Gasy. La troupe Ramarthine Ambatoatrano, fondée en 1930 par le père de Rakoto­mavo Pierre, célèbre artiste de musique endémique malgache, se prépare à une grande tournée pour l’exhumation traditionnelle, connue sous le nom de «Famadihana ». Dirigée par Mamitiana Radomanana Razafimahatratra, la troupe est un véritable pilier du Hira Gasy, une forme d’expression artistique qui s’inspire des réalités et faits de la société malgache écrites par lui-même. « Avec pas moins de 34 albums depuis 1982, la troupe aborde et critique des sujets variés, allant des relations familiales aux problèmes de l’amour et à la violence conjugale, entre autres. Nos œuvres ont été largement médiatisées à la radio et à la télévision. En tant que membres de l’Office malgache des droits d’auteurs, nous bénéficions pleinement de nos droits artistiques », explique le leader du groupe actuel. La troupe Ramarthine Ambatoatrano est constituée de 34 membres, tous liés par des liens familiaux.

Patrimoine malgache

Ainsi, le leader a la noble mission de transmettre le talent et l’art du Hira gasy aux nouvelles générations. Le Hira Gasy, en tant que moyen d’éducation qui transmet des messages au grand public, est une stratégie qui élevait et informait les enfants à l’époque, et cette tradition perdure aujourd’hui, même avec l’évolution culturelle. « La musique Hira Gasy continue d’attirer des fans de toutes les générations. Ce nouveau Kianjan’ny Hira Gasy d’ Anosy a été inauguré avec enthousiasme, permettant à chacun de profiter pleinement de cette forme d’expression artistique», annonce le président de la Fédération nationale des Mpihira gasy (FNMG), Rasamimanana Rochel, également connu sous le nom de Rapétit. Malgré l’ouverture du «Kianjan’ny Hira Gasy» tous les dimanches, la troupe Ramarthine Ambatoatrano, en tant que membre de la FNMG, n’est pas encore programmée pour se produire sur cette scène. En effet, ils s’apprêtent à entamer une tournée pour le «Famadihana», qui les mènera à Amoron’i Mania, Faratsiho, Itasy, Vakinan­karatra, et bien d’autres régions. Leur emploi du temps sera chargé jusqu’en novembre, étant donné que c’est actuellement la pleine saison des Famadihana. «La plupart des artistes de Hira Gasy se focalisent actuellement sur les cérémonies de famadihana dans les régions rurales. Par conséquent, la liste des participants pour ce nouveau Kianja n’est pas encore établie», explique Rapétit.