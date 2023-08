FOOTBALL JEUX DES ÎLES – Les expatriés de la Réunion en bonus

Regroupement en dehors de la capitale. À Mahajanga depuis plus d’une semaine, les Barea y poursuivent leur préparation, prise en charge par le comité d’organisation du Jubilé Ahmad. Un seul expatrié, El Hadary Raheriniaina Ylan Clovis du club seychellois St Michel United, a déjà rejoint le groupe depuis une semaine. Les cinq autres devraient débarquer dans une semaine. «Notre souci est que la compétition de la Ligue réunionnaise ne prendra fin que le 13 août ; et normalement ils ne pourront pas être libérés que le 14 août. Nous avons procédé à la négociation avec cette ligue de ne pas jouer la dernière journée ; ainsi nos expatriés pourront être libérés le 7 août», a soufflé le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. Ces cinq expatriés sont entre autres les deux défenseurs lors du match contre le Ghana, Ando Nampoina Manoelantsoa de JS St Pierroise et Théodin Roger Ramanjary de Sainte Suzanne. Il y a aussi le Barea Chan Rojo Andriamanjato qui évolue au Saint Pauloise FC ainsi que Baggio Romario Rakotoarisoa de Jeanne d’Arc et Angelo Andreas Andrianantenaina de l’AS Excelsior.

Annulé

Les Barea ont déjà joué deux matchs amicaux à Mahajanga et ils ont enregistré deux victoires, 2 à 1 contre la sélection de Boeny le 23 juillet et 3 à1 dimanche au stade Rabemananjara face à la sélection de Mayotte. «Nous avons marqué deux buts lors du premier match et trois durant le deuxième mais nous avons encaissé un but, donc il faut encore rectifier ça. De plus, nous avons raté des occasions», souligne le coach Roro. Ces matchs de préparation ont été surtout une occasion pour le sélectionneur de tester ses éléments. «Ils ont donné leur meilleur et nous verrons au fil du temps les améliorations à faire», confie Rôrô. Les Barea ont consacré les trois premières semaines de rassemblement au travail technico-tactique. «Nous aurons encore assez de temps pour tout fignoler», a-t-il ajouté. La sélection malgache pour les Jeux des îles passe donc plus de deux semaines de préparation dans un climat chaud et en basse altitude avant de boucler le regroupement dans la capitale avec un climat plutôt frais. Le groupe envisage de jouer un troisième match amical ce week-end à Mahanjaga avant de rallier la capitale dont l’équipe adversaire reste à confirmer. Concernant le match amical contre le Kenya, prévu le 15 août, annoncé par le ministre de la Jeunesse et des sports il y a deux semaines, le président de la Fédération malgache de football ainsi qu’un responsable au sein du ministère ont confirmé que le match est annulé.