FÊTE DU TRÔNE – Le Maroc continue sa marche en avant

Le 24e anniversaire de l’accession du Roi du Maroc Mohammed VI a été célébré hier à travers le monde. Madagascar n’était pas en reste.

à l’instar des autres pays, Madagascar a célébré la Fête du trône du Maroc hier à la résidence de l’ambassade à Androhibe. L’ambassadeur marocain à Antananarivo, Mohammed Benjilany et son épouse Lucie De Angelis-Benjilany ont offert une sympathique réception hier. Le gouvernement a été représenté à cette occasion par le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, le ministre de la Défense nationale Josoa Rakotoari­jaona, le ministre de l’Agri­culture Harifidy Ramilison, le ministre de la Pêche et de l’économie bleue Paubert Mahatante Tsimanaoraty.

Relation exemplaire

L’ambassadeur marocain a rappelé que la Fête du trône marque l’accession du Roi Mohammed VI au pouvoir en 1999 après la mort de son père, le Roi Hassan II. Depuis, le Maroc a pris un élan considérable dans son développement au point de devenir aujourd’ hui l’une des plus grandes économies du continent qui attire les investisseurs étrangers. L’ambassadeur Benji­lany a justement rappelé le rayonnement du Maroc au niveau international et son soutien à beaucoup de pays africains dont Madagascar auquel le Royaume a octroyé des bourses. Le diplomate marocain a révélé que cinq étudiants malgaches viennent de finir leurs études en médecine au Maroc et sont rentrés au pays. Le ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona, représentant le gouvernement a mis l’accent sur l’excellence de la relation entre le Maroc et Madagascar. Il a rappelé l’implication du Maroc dans la réhabilitation du canal des Pangalanes et la construction d’un hôpital mère-enfant à Antsirabe. “ La relation entre le Maroc et Madagascar a été toujours exemplaire en 60 ans”, a-t-il affirmé. Le ministre de la Défense nationale a d’ailleurs souligné l’esprit visionnaire du Roi Mohammed VI.