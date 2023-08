DÉCOUPAGE TERRITORIAL – Les Bara et les Mahafaly revendiquent de nouvelles régions

Trois nouvelles régions sont à prévoir dans l’Atsimo Andrefana. La création de la région Vohibasia est prévue pour les Bara.

La région Atsimo Andrefana est la plus grande région du pays en termes de superficie. Des opinions ont déjà demandé le découpage de la région depuis quatre ans avec, entre autres, l’autonomisation du plateau Mahafaly. Le député Marco Tsaradia, élu à Ampanihy, en a lancé l’idée, sans aucune suite concrète jusqu’ici. Le comité ad’hoc pour la création de nouvelles régions s’est manifesté le week-end dernier et a fait part de sa demande de création d’une nouvelle région pour le plateau Mahafaly. « Partant du processus de décentralisation déjà enclenché par le régime actuel, nous pensons que la création de trois nouvelles régions dans la région actuelle, qui comporte à elle seule neuf districts, est une piste d’avancement», déclare le comité face à la presse. En premier lieu, les membres du comité proposent l’appellation de la région « Onilahy Menarandra » pour les actuels districts d’Ampanihy et de Betioky Sud et des communes du littoral sud, appartenant au district de Toliara II. « Betioky Sud est proposé pour devenir le chef-lieu de la région Onilahy Menarandra », précisent les membres. Et de souligner que cette future région possède des potentialités aussi bien minières qu’agricoles.

Cause Bara

Le lendemain de la déclaration du comité ad hoc pour la nouvelle région des Mahafaly, le 29 juillet dernier, Tsiebo Mahaleo, sénateur, avec des représentants de l’ethnie Bara de la région Atsimo Andrefana, a également revendiqué une nouvelle région. « L’ethnie Bara, répartie essentiellement dans les districts d’Ankazoabo Sud, Benenitra Sakaraha et Beroroha, demande la création de la région Vohibasia » déclarent-ils. D’après les explications des représentants présents à la déclaration officielle de samedi dernier, la revendication pour la création d’une nouvelle région a été enclenchée depuis trente ans. Les députés élus dans les quatre districts ont également depuis longtemps aspiré à cette sortie de la région Atsimo Andrefana pour une autre nouvelle région. « Une discussion a eu lieu l’année dernière entre moi-même et le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. Je lui ai fait part de l’ampleur de la région Atsimo Andrefana, conduisant à de la sous-administration et de l’enclavement, vu l’étendue physique de la région », a précisé le sénateur Mahaleo Tsiebo. La future région Vohibasia est indiquée comme possédant des richesses lui permettant l’autonomie vers le développement. Les membres issus de la localité et de l’ethnie Bara espèrent vivement que leur demande soit entendue.