BASKETBALL 3X3 – Livio et Arnol promus en grade

Trois policiers de l’équipe nationale de basketball Ankoay 3×3 ont reçu des avancements de grades exceptionnels suite à une décision présidentielle.

La reconnaissance. En guise de récompense de leurs performances aux championnats d’Afrique de basketball 3×3 où Madagascar a ravi le titre suprême l’année dernière, deux garçons Ankoay en la personne de Livio Rocheteau Ratianarivo et Arnol Jean Alpha Solon­drainy, plus Richardin Ratsitokana, aide coach du Club Omnisport de la Police Nationale (COSPN) ont reçu hier à Anosy dans l’enceinte du ministère de la Sécurité publique leur nouveau grade selon la promesse du chef de l’état Andry Rajoelina le 17 février au palais d’état à Ambohitsorohitra. Après la décoration au rang des bénéficiaires du chevalier de l’ordre national en février dernier pendant laquelle Andry Rajoelina n’a pas tari d’éloge les membres des Ankoay 3×3, la cérémonie d’hier n’est que la confirmation et l’exécution de la parole donnée par le chef de l’état malgache. « Vous avez respecté les disciplines et vous avez montré une solidarité exemplaire. Vous avez porté très haut l’honneur du pays. Nous sommes fiers de vos résultats et vous avez démontré la culture d’excellence. Vous méritez un avancement spécial au sein de vos corps respectifs » selon ses termes à l’équipe. Livio Rocheteau Ratianarivo, capitaine de l’équipe nationale de basketball 3×3 est élevé au grade d’inspecteur de police, deuxième classe, troisième échelon.

Dignes et responsables

L’autre basketteur de l’équipe nationale Ankoay 3X3 Arnol Jean Alpha Solon­drainy est élevé au rang d’agent de police troisième échelon. Quant à Richardin Ratsito­kana, entraineur de basketball et coach assistant du COSPN, il est promu en grade d’inspecteur de police, première classe troisième échelon. Les nouveaux promus sont tous unanimes en affirmant leur reconnaissance à l’adresse du président de la République et de leurs chefs hiérarchiques. « Je suis très content. Monter en grade est le souhait de tous dans la carrière. Normalement, pour moi, il faut au moins six à sept années de mon ancien grade pour atteindre le nouveau grade. Je ne suis que reconnaissant car cela compte beaucoup pour moi et pour toute la famille », confie Livio Rocheteau Ratianarivo. Quant à Richardin Ratsitokana, il a expliqué que « C’est une fierté de monter en grade. Mes joueurs et moi sommes récompensés ensemble. On a gagné en équipe et c’est un cas d’exception ». Le ministre de la Sécurité publique, le Contrôleur général Fanome­zantsoa Rodellys Randria­narison n’a pas oublié de rappeler aux nouveaux promus et à toute la famille de la police nationale la mission principale de celle-ci: « Soyons dignes et responsables dans l’exercice de nos missions qui consistent à assurer la paix et la sécurité car le peuple nous attend ».