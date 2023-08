ANAKAO-TOLIARA II – Un baleineau piégé dans un filet pour requins

Le 25 juillet dernier, la carcasse d’un baleineau a été découverte sur les plages du fokontany de Befasy, commune d’Anakao, district de Toliara II. Selon les explications du ministre de la Pêche, en mission dans la partie sud du pays pour des consultations sur la mise en place d’une réserve de poulpes, le mammifère a été piégé. Il est allé demander de plus amples détails sur place à Anakao. « Le baleineau a été pris dans un filet appelé ZZ. Après s’être débattu, il s’est fatigué, et des pêcheurs de Befasy, propriétaire de la pirogue et du filet l’ont aperçu à 200m de la plage et l’ont ligoté. Le baleineau a ensuite été poussé vers le rivage pour être tué. C’est trop triste » explique le ministre Paubert Mahatante. Le baleineau avait envoyé des signaux sonores pour être entendus par ses pairs, qui sont venus, mais n’ont pu aller plus loin car la marée était basse. Près de 500 personnes sont venues déchiqueter le baleineau le 26 juillet malgré l’interdiction émise par les forces de l’ordre, l’équipe de la direction régionale de la Pêche, le Centre de surveillance des pêches et le WWF. Il ne restait plus que la carcasse du baleineau car il a été dépouillé de toute sa chair jusque tard dans la nuit. « C’est la période de sortie des baleines en ce moment et nous allons continuer de sensibiliser sur ce sujet» ajoute encore le ministre.