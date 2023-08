AIDES AUX ELECTIONS – Le Japon triple sa contribution par rapport à 2018

Le Japon apporte sa contribution pour aider la CENI dans l’organisation et la préparation des élections à venir.

Dotation de fonds de contre-valeur. C’est ce que le Japon vient de faire, hier à Alarobia, pour aider la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans la préparation des échéances électorales à venir, par le biais de son ambassadeur à Madagascar, ABÉ Koji. Cela est concrétisé par la signature d’un mémorandum. Cette dotation s’élève à un montant total de 4,5 milliards d’ariary mais convertie en matériels roulants, dont 10 véhicules et 148 motos. Le montant de cette aide que le pays du Soleil-Levant a donné à la CENI pour financer les élections a triplé par rapport à ce qu’il a donné en 2018, lors de la dernière élection présidentielle. Effectivement, en 2018, le Japon a octroyé une enveloppe de 1,4 milliards d’ariary à la CENI, convertis en matériels de bureaux et matériels roulants. En ce temps, la CENI a hérité de 162 ordinateurs, 400 imprimantes et 7 motos de 125 cc. L’ambassadeur du Japon explique cette multiplication de l’aide à la CENI par le souhait des Japonais de voir des élections transparentes, qui se déroulent dans un climat apaisé, juste, libre et accepter par tous. L’objectif de cette action est de renforcer la capacité de la CENI dans la gestion et la mise en œuvre de toutes opérations liées aux élections.

Confiance

Cette dotation du Japon répond à l’appel de la CENI exprimé à travers le ministère de l’Économie et des finances et transmis à l’ambassade bien avant les échanges sur la construction du Basket Fund. Bien que cette dotation ne figure pas parmi ce fonds commun, ces matériels serviront à la CENI pour bien préparer les élections. Les dix véhicules resteront à la disposition de l’organe central de la CENI car souvent, leurs missionnaires doivent emprunter les transports publics pour rejoindre des lointaines circonscriptions. Par contre, les motos iront directement dans les démembrements de l’organe de préparation des élections afin de les aider à rallier plus facilement des districts et communes difficiles d’accès. Ces aides seront aussi utiles pour un regain de confiance du peuple sur la capacité de la CENI pour l’organisation et la préparation des élections. « Si l’ouverture du Basket Fund a permis de dissiper en partie les doutes, l’annonce de cette dotation permettra sûrement d’accroître le niveau de confiance du peuple envers la CENI », explique Dama Andrianarisedo, président de la CENI, hier à Alarobia.