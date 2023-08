ACTION SOCIALE – Reprise des distributions de “Vatsy Tsinjo”

L’État reprend la distribution des aides sociales aux ménages vulnérables. Le coup d’envoi a été donné dans le Fokontany d’Ambatobe, samedi.

“Personne ne sera laissé pour compte”. C’est l’assurance donnée par Andry Rajoelina, président de la République, aux bénéficiaires d’aides sociales “Vatsy Tsinjo”. En ce début des périodes de vacances, l’État réactive les appuis sociaux aux ménages les plus démunis. Le coup d’envoi officiel a été donné par le locataire d’Iavoloha dans le Fokontany d’Ambatobe, où il réside. Pour commencer, les ménages vulnérables dans les Fokontany des six arrondissements de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), seront les premiers bénéficiaires des “Vatsy Tsinjo”. Tout de suite après le coup d’envoi à Ambatobe, par exemple, des habitants d’Anosibe, dans le quatrième arrondissement, ont reçu des aides. Il s’agit d’une aide alimentaire composée d’un sac de riz, notamment. Dans la foulée des circonscriptions de la capitale, les distributions continueront dans les chefs-lieux des régions, explique le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. À Ambatobe, le Président Rajoelina a indiqué que la distribution des “Vatsy Tsinjo”, est aussi pour alléger les charges des ménages en difficulté en cette période de vacances. “Durant l’année scolaire, les enfants jouissent des cantines scolaires. En ces temps des vacances, cependant, ils n’en bénéficient pas”, déclare-t-il.

Rigueur

Le président de la République met, par ailleurs, l’accent sur le suivi strict et la traçabilité des séquences de distribution des aides sociales. Les nouveaux “Karinem-pokontany”, seront un atout dans cette optique, au regard de l’événement de samedi. Le document comprend une rubrique aide sociale, avec des cases à tamponner pour chaque aide reçue. “Que les tampons soient faits correctement pour que chaque aide reçue par chaque ménage soit traçable”, recommande le locataire d’Iavoloha. La raison de cette rigueur exigée par le chef de l’État, de prime abord, est qu’il y aura d’autres aides sociales qui vont suivre. “La rentrée scolaire va arriver. Jusqu’à la fin d’année, des soutiens sont prévus”, affirme-t-il. “Personne ne sera laissé pour compte. Nous allons nous concentrer sur le bien-être des personnes, de chaque ménage. Nous devons nous soutenir. Nous devons prendre soin les uns des autres. Je serai toujours à vos côtés pour vous soutenir. Pour vous aider”, soutient Andry Rajoelina.