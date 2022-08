Mobile money – Mvola annonce des baisses de frais de transaction

À partir de ce jour, les frais de transaction sur Mvola connaîtront une baisse allant jusqu’à 30%. Cette diminution sera marquée pour les retraits de petits montants. Pour l’opérateur Telma, c’est une action solidaire. « Madagascar, comme le reste du monde, connait une inflation continue. Malgré cette hausseconstante du coût de la vie, les tarifs appliqués par MVola sont restés inchangés depuis plus de dix ans. MVola et son réseau cash points sont solidaires et vont plus loin pour alléger le quotidien des Malgaches, compte tenu du contexte économique actuel » souligne un communiqué de l’opérateur en télécommunications. Pour les entreprises, des transferts jusqu’à 20 millions ariary sont disponibles. Les cash points acceptent désormais des dépôts et retraits jusqu’à cette somme. L’opérateur fait savoir par ailleurs qu’il pré- pare un jackpot pour préparer la rentrée depuis le 4 juillet dernier. Pour tout achat de crédit ou d’offre via MVola, les clients MVola et cash points participent au tirage au sort pour gagner des bons d’achats auprès des partenaires MVola. Un tirage intermédiaire par semaine a été mis en place pour faire gagner des bons à trois clients MVola. « MVola, première FinTech de Madagascar, veut favoriser l’inclusion financière de tous les Malgaches en leur donnant accès à des services financiers abordables. L’ensemble des actions mis en place encourage les particuliers et les entrepreneurs à concrétiser leurs projets » finit le communiqué. Mvola détient plus de huit millions d’abonnés jusqu’ici.