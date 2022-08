Fonds de garantie – Solidis reconnu en Afrique

La notoriété du Fonds de garantie Solidis va au-delà des frontières. Il est indiqué être un « pionnier en Afrique de la Garantie partielle de portefeuille». Aussi, le Fonds de garantie des crédits aux PME de Guinée at-il fait une visite de courtoisie auprès de la structure pour un partage d’expériences en matière d’opérationnalisation du programme Garantie partielle de portefeuille. Le Fonds de garantie des crédits aux PME de la Guinée (FGPME) existe depuis 1968. Il est désigné être un acteur majeur de l‘économie guinéenne en partageant les risques avec les banques locales au travers ses cautions financières, émises au titre de garenties complémentaires des crédits que celles-ci accordent aux PME. Il facilite l’accès de ces PME guinéennes aux financements bancaires. Des échanges ont eu lieu et des conseils ont été également partagés. Solidis, Fonds de garantie développé avec la Banque mondiale et l’État Malgache depuis 2014, apporte également des appuis techniques aux projets crédibles des entreprises souhaitant faire une demande de crédits auprès des établissements de crédit, banques et instituts de microfinance. Il a par ailleurs, partagé son expertise auprès de la Société financière de garantie interbancaire du Burkina (SOFIGIB). « Ces partages d’expérience entre confrères africains ont été bénéfiques. Elles ont aussi valu à Solidis un renforcement de sa notoriété dans son domaine d’intervention » souligne un communiqué de Solidis.