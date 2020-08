Morondava – Un malfaiteur tire sur un Indien

Un acte criminel perpétré non loin du commissariat de la Sécurité publique de Morondava. Un grossiste français d’origine indienne a reçu une balle d’un scélérat, jeudi peu avant 20 heures, devant son magasin.

Ce commerçant de produits de première nécessité discutait avec son collègue, ce soir-là, en présence de son agent de sécurité, un employé et une dizaine de dockers. Ces derniers attendaient leur paie après un déchargement. Tout d’un coup, un inconnu a accouru vers eux. « Il criait : le voilà, le voilà. Puis, il a fait feu sur le père de famille indien, d’une quarantaine d’années. Il l’a raté au premier tir et au second, tout en reculant, il a visé sa cuisse », selon les témoignages glanés par la police.

« Nous nous sommes dépêchés après l’alerte. Une équipe a poursuivi le tireur, accompagné de deux coauteurs qui se sont tous enfuis vers une mangrove. Moi, j’ai évacué le blessé vers l’hôpital. Les médecins ont expliqué après examen de radio qu’il a eu le fémur brisé et que le projectile se trouve toujours à l’intérieur. Pourtant, il a demandé de rentrer chez lui pour être soigné par un guérisseur traditionnel », raconte le chef de la police, le commissaire Edson. La douille de la cartouche percutée était introuvable sur les lieux du crime. La gendarmerie aide la police à prendre en chasse les auteurs.