Le Brand pays – Madagascar, l’île à part …

En hommage à Sarobidy TSOHARA, nous republions un article qu’il avait rédigé pour l’Express de Madagascar.

Et si Madagascar devenait la référence grâce au Brand pays ! Madagascar, l’île qui se différencie de par sa superficie, l’immensité de ses plages qu’on lui attribue l’appellation de la Grande île de l’océan Indien.

On dit d’elle, le pays à grandes potentialités. Un pays à multiples ressources terrestres et marines. Un pays très riche en culture avec ses vingt deux régions. Elle a une diversité de faune et de flore et regorge de plusieurs plantes endémiques. Madagascar est bien reconnue par l’innombrabilité de ses richesses et la beauté de sa nature.

À tout ceci vient se rajouter la simplicité de sa population à travers le « tsikitsiky » bien connu de ceux qui sont de passage au pays.

Paradoxalement, Madagascar fait partie des pays en développement et se trouve parmi les plus pauvres.

Une réalité qui pourrait changer. Comment ? Une des solutions pourrait être justement le Marketing pays.

La place du Marketing à Madagascar

Le Marketing n’est entré à Madagascar que depuis quelques années. Il est encore perçu, d’une manière générale, comme étant contournable. Pourtant, il joue un rôle très important pour mettre en exergue tout produit et tout service dans n’importe quel secteur d’activités. Vu l’ampleur des échanges commerciaux au niveau international, il s’avère indispensable de se prémunir d’un excellent outil marketing à plusieurs niveaux. Le Marketing contribue au développement et à la croissance d’un pays. Il s’y découle l’image du pays, la communication à réaliser, les produits à promouvoir, les lieux à valoriser, les avantages à venir au pays, l’importance des ressources existantes, le marché, etc.

Le Marketing pays est déjà une pratique assez courante dans plusieurs pays. Il est utilisé pour mieux présenter les atouts du pays au niveau national, régional et mondial.

Évaluer les secteurs porteurs

Madagascar, comme précité, est un pays comportant plusieurs atouts. De par ses ressources, on peut tirer plusieurs secteurs porteurs et leur part de marché futur. Il devrait être mené des études approfondies par région et par ressources. À cet effet, des bases de données fiables doivent être mises en place auprès des ministères respectifs. Ces statistiques serviront à aider les différents acteurs tels que les paysans, les entrepreneurs, les investisseurs, les ONG, les associations et les différentes plateformes, les étudiants, etc.

Les secteurs porteurs, toujours soulevés à maintes reprises, sont le tourisme, les mines, l’agriculture, la pêche, la flore, l’élevage, les métiers intellectuels. La liste est loin d’être exhaustive.

Seulement, nous avons tendance à effleurer les secteurs. Aucun chiffre mis à jour n’est consultable. Une problématique qui doit être remédiée si nous voulions les professionnaliser davantage. Nous éviterions ainsi de faire les choses sans précision.

Pour cela, les ministères devraient mettre en œuvre un chantier qui consistera à faire une étude de marché nationale. Déterminer les différenciations par région. Établir les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses et autres paramètres qui contribuent à étoffer la base de données. Cela inclut la démographie et le niveau de la population.

Déterminer les Objectifs, la politique et les stratégies Marketing

À l’issue des études effectuées sur l’évaluation de chaque secteur, il est primordial de déterminer des objectifs par région. Des objectifs qui doivent être également établis en cohérence avec la politique générale de l’État et des demandes au niveau mondial. Il s’ensuivra ensuite différentes stratégies définies par les experts et techniciens concernés.

Qui y sont impliqués ?

Chacun est ambassadeur de son pays. Le brand pays concerne tous les ressortissants et, notamment, tous les habitants d’un pays. Avant tout, les dirigeants sont les premiers à jouer un rôle en référence à l’image à véhiculer. Il y a tous les acteurs au niveau privé qui ont des partenariats avec des opérateurs locaux et à l’étranger. Ensuite, il y a les autres intervenants. Le Marketing pays est donc une affaire pour la majorité active du pays.

Plusieurs intervenants de l’administration publique et étatique ainsi que différentes associations travaillent déjà à leur niveau. Des agences et entreprises privées, contribuant dans cette vision, existent également à Madagascar que ce soit dans la communication, le marketing stratégique, le voyage, ou autres prestations de services. Seulement, les interventions se limitent souvent, dans la plupart des cas, à titre privé et restreint. La communication existante à ce jour est plutôt spécifique et orientée à chaque type d’activité. Une politique marketing générale n’est pas encore poussée ou existe, mais d’une manière assez limitée.

Ressortir Le Brand Madagascar

Le but des études, des objectifs, des stratégies est de pouvoir tirer le brand pays. Il sert à appuyer la référence pays et à établir une image propre à Madagascar. Le Brand pays contribuera également à l’attractivité et à la compétitivité de divers opérateurs. Il servira ainsi de base à ces derniers.

Il y a néanmoins plusieurs étapes à respecter pour sa mise en place. Entre autres, comme nous l’avons signalé précédemment, l’implication de tous les acteurs concernés est indispensable. Ensuite, il faudrait créer la charte pays. Après, suivront les divers volets opérationnels tels que la mise en exergue de la culture du pays et les attraits de sa population ; la valorisation de l’économie et la sécurisation des investissements ; la gestion et le suivi du marketing et communication par région et par ressources ; l’apport d’innovations diverses.

Le brand pays est un vrai challenge à relever. C’est un concept de longue haleine, mais qui mérite d’être pris en compte pour une meilleure promotion de Madagascar. À l’heure où la relance économique surtout est souvent évoquée, la redynamisation du pays via le brand pourrait être l’une des étapes qui contribueront à cette relance. Certes, des initiatives ont été déjà menées dans le passé, mais elles méritent d’être approfondies, d’être élargies pour une meilleure application. À nous de définir quelle marque attribuée à notre pays : Madagascar, orientée vers une destination touristique, ou Madagascar orientée vers un pays d’investissements, ou autres orientations.

Commencer à développer le Brand pays via la Communication

La communication, une des déclinaisons du Marketing, s’avère la plus incontournable. Comment alors s’en détourner ? De nos jours, la communication, à travers ses branches, aide énormément. Pour le cas du Brand pays, on pourrait mettre en place une communication y afférente. Elle aura plusieurs rôles, à savoir redorer l’image du pays, faire connaître les produits phares de Madagascar, informer sur les services et les appuis aux étrangers. Surtout, elle aidera à promouvoir Madagascar auprès des autres pays.

Parmi les divers moyens de communication, nous pouvons citer à titre d’exemple la communication média qui pourrait être créée et véhiculée à travers les différents supports. Il existe également les hors média tels que la relation publique, les salons locaux, régionaux et internationaux où les ministères et les divers responsables participent via leur échanges avec les divers partenaires. Il y a également les réseaux sociaux qui sont devenus l’un des principaux outils de communication.

D’autres étapes sont à suivre pour réaliser le Brand Madagascar. La Communication est juste une partie du puzzle parmi tant d’autres. Il suffira de le vouloir car Madagascar est un pays brut qui attend d’être valorisé à juste titre.