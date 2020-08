District d’Iakora – Le kapoaka du riz entre 700 et 800 ariary

La population du district d’Iakora traverse actuellement une période difficile. Elle achète le kapoaka de riz entre 700 et 800 ariary contre 570 ariary dans les autres localités. La faible pluviométrie et la période sèche ont eu un grand impact sur la production. Les paysans n’ont pas de stock disponible leur permettant d’affronter la période de soudure. En outre, des opérateurs pouvant intervenir dans la filière sont absents du district. Des intermédiaires profitent de cette situation pour fixer ce prix exorbitant. La direction régionale de l’Industrie et du commerce essaie de trouver une entente pour que cette denrée alimentaire soit de nouveau sur le marché local à un prix plus modéré. Les responsables avancent comme solution l’approvisionnement en riz en passant des commandes auprès d’autres régions.