Coronavirus – Les jeunes ne sont pas invincibles

Le coronavirus ne choisit pas ses victimes. Si, au début de l’épidémie, nos scientifiques ont souvent répété que les personnes âgées sont les plus vulnérables à développer la forme grave de la maladie, la réalité prouve que la covid-19 peut aussi bien touchée les jeunes que les personnes âgées, même les sportifs et ceux qui semblent être en bonne santé. « Parmi nos patients, des jeunes, dont une personne née en 1981, ont succombé au virus, récemment. Elle ne présentait pas de comorbidité », confie un médecin qui travaille dans un hôpital de traitement du coronavirus. Et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus de rappeler: « Les jeunes peuvent être infectés, les jeunes peuvent mourir et les jeunes peuvent transmettre le virus à d’autres. »

Personne ne doit ainsi baisser la garde car nul n’est invincible. Tous doivent respecter les gestes-barrières. Se laver les mains fréquem ment avec du savon, porter obligatoirement un masque qui couvre aussi bien la bouche que le nez, respecter la distanciation physique d’un mètre et, si possible, éviter de sortir de sa maison. Renforcer les défenses immunitaires par la consommation d’aliments riches en vitamines C, A et E comme les fruits et légumes. L’ananambo, est aussi recommandé par les nutritionnistes.