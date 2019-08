Visite du Pape François: Ruée vers l’inscription à la Grand’messe

La visite du Pape François à Madagascar envoûte les chrétiens et même les non chrétiens. Plusieurs milliers ont déjà confirmé leur présence dans leurs paroisses.

J-36 de l’arrivée du Pape François à Madagascar. Les personnes qui se sont inscrites à la Grand’messe célébrée par ce numéro un de l’Église catholique, dépassent les milliers, dans plusieurs paroisses. À la paroisse Tsaramasay, quatre mille neuf cent personnes se sont déjà manifestées, selon les chiffres recueillis la semaine dernière. À Mahamasina, entre huit cents à mille individus par quartier, sont dénombrés dans la liste des inscrits, alors que cette paroisse compte cinq quartiers. Dans la Diocèse d’Ambanja, plus de deux mille neuf cent personnes se préparent à rejoindre la capitale pour assister à ce grand événement pour les chrétiens, notamment, pour les catholiques.

Même Morombe, un district de la région du Sud-Ouest, aura des représentants. « Nous serions plus de cent quatre-vingt personnes à avoir confirmé leur présence», informe une source locale. La plupart des paroisses dans la ville d’Antananarivo sont chargées de l’hébergement de ces délégations provenant des autres régions.

Attente

Cet événement intéresse tout aussi bien les catholiques que les protestants et même les non chrétiens.

« Deux cent cinq sur les quatre mille neuf cent inscrits appartiennent à d’autres religions », précise le père Germain Thierry Randriamiarantsoa, vicaire de la paroisse à Tsaramasay. À Ambanja, une dizaine de fidèles non catholiques dont deux musulmans feront partie des pèlerins. Le Pape François a toujours exprimé son désir de l’unité avec les autres religions.

« Ce que j’attends de cette visite apostolique, c’est qu’elle puisse réveiller la foi en chacun de nous. Et surtout, qu’elle ait de l’impact sur la mentalité de chaque malgache », lance le père Germain Thierry Randriamiarantsoa. Les uns souhaitent renforcer leur foi, d’autres espèrent le miracle de la guérison, autant pour leur âme que pour leur corps.

On se presse, donc, à avoir le badge d’accès au site Soamandrakizay, là où le Pape dirigera la messe le 8 septembre et rencontrera les jeunes des diocèses, le 7 septembre. Le badge est le seul ticket qui permet l’accès dans ce lieu aménagé spécialement à cet événement sacré.

Les places sont d’ailleurs limitées, car le site ne pourrait accueillir que huit cent mille personnes, selon Gérard Andriamanohisoa, urbaniste chargé du projet présidentiel Tanàmasoandro, lors de la visite de l’avancement du chantier à Soamandrakizay, la semaine dernière. La plupart des paroisses ont déjà clôturé l’inscription.