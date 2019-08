Projet Base Toliara – Les tensions sociales s’apaisent

Il y a ceux qui continuent de tenir tête à l’exploitation d’ilménite à Toliara. Mais d’autres, comme des pêcheurs d’Andabohy La Batery, ont fini par céder.

Contraste. Le pacte communautaire a été scellé hier entre les pêcheurs de l’association « Zanadriaka » et le projet Base Toliara. Cette association a longtemps refusé la construction d’infrastructures sur la plage de La Batery à Andabohy à la fois zone de pêche d’une centaine de familles de pêcheurs Vezo. Après presque vingt années de zizanie, les communautés des fokontany d’Anketraka et d’Ambohitsabo, concernées directement par cette crainte de perte d’intérêts des pêcheurs, ont finalement accepté l’entrée de la société minière dans leurs villages. Une cérémonie a été organisée hier par les notables des fokontany au milieu du sable de La Batery. Les autorités locales, des directeurs régionaux, des représentants des cinq communes touchées par l’exploitation minière ont été invités afin de servir de témoins à la résolution du conflit traînant. Tout autre ancien accord est ainsi rompu pour l’effectivité du nouveau pacte. Base Toliara a eu la bénédiction d’avancer vers la construction de la jetée à Andabohy La Batery.

D’un autre côté, des éléments représentant ceux qui sont contre le projet se sont postés au loin, contemplant toute la scène. Ces observateurs ont tenu toutes sortes d’armes blanches et ont essayé de bloquer le passage des invités. Des éléments de force de l’ordre ont dispersé les contestataires lesquels ont quelque peu menacé ceux qui tenteraient d’aller vers la mer. Au final, ils sont restés à distance afin de « surveiller ». Toutefois, les notables se sont prononcés.

Non-retour

« Nous vous démontrons ici, ce jour, que nous ne voulons plus que Toliara soit un cimetière de projet. Il n’y a plus lieu de bloquer la situation. Il y a toujours des exceptions à la règle et nous ne devons pas en être surpris. Si des contestations ont eu lieu à Soamahamanina pour l’exploitation aurifère, Mainland pour l’ilménite de Manakara et de la région Est, c’est qu’il n’y pas assez de terre pour les habitants, plus de forêt de tapie, plus de développement d’activités. Ici, la terre est encore vaste », explique Nomaly, notable, habitant le fokontany Anketraka. Une opportunité pour Base Toliara d’expliquer le point de non-retour du projet après les étapes déjà franchies. « Base Toliara peut désormais avancer vers des études sociales de cette composante jetée.

La hauteur du pont est ramenée à 4, 50m et l’espacement des poteaux à 24m afin de ne pas bloquer l’espace pour les pêcheurs », a rassuré Jean Bruno Ramahe­farivo, directeur général. Il a par ailleurs été souligné que le minerai serait stocké dans un hangar situé à 300m de la plage et transporté sur tapis roulant couvert pour atterrir directement dans les cales des bateaux. La construction devrait normalement débuter l’année prochaine.