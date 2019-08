JIOI 2023 – Rajoelina mené en bateau ?

L’organisation des Jeux des îles 2023 a échappé à Madagascar. Un échec prévu malgré l’engagement du Président.

Roulé dans la farine. Qui a donc osé induire en erreur le président de la République Andry Rajoelina dans cette candidature de Madagascar à l’organisation des Jeux des îles 2023 ? Le président de la République est allé himself à Maurice pour soutenir le dossier de Mada­gascar tout en apportant un réconfort moral aux athlètes lors des dixièmes jeux des îles. Rajoelina a fait attendre la formation du nouveau ex-gouvernement au profit de cette aventure. Il voulait enchaîner sur la lancée des Barea à la CAN en Égypte et comptait sur une première place de Mada­gascar à Maurice et l’attribution de l’organisation des JIOI 2023 à Madagascar.

On lui aurait dit que c’était dans la poche. Que le président du Comité international des jeux, que le Mauricien Gophaul invité à Tana par le Comité olympique malgache quelques semaines avant les Jeux de Maurice auraient donné des garanties. On ignore si l’initiative venait véritablement du Com ou d’une instance supérieure pour faire les yeux doux au CIJ. Or , la candidature de Madagascar était tardive. La clôture du dépôt des dossiers avait eu lieu en novembre 2018. Il est vrai, qu’à l’époque, tout le monde était mobilisé par la présidentielle et que les autorités en place n’avaient aucune ambition d’organiser les JIOI 2023.

Dossier séduisant

Les nouvelles autorités voulaient rattraper cette méprise alors que Rajoelina a senti qu’il y avait un coup à jouer dans l’optique de la présidentielle 2023. Ce n’est alors que l’échafaudage a été installé.

Sauf que le choix du CIJ était déjà fait. C’était soit les Comores soit les Maldives. Madagascar n’a recueilli qu’une seule voix. Les Comores n’avaient aucune chance étant donné que le dossier présenté n’avait aucune assurance de respect du cahier de charges. Le choix ne pouvait donc échapper aux Maldives, la puissance montante de l’océan Indien et qui est en train de détrôner Maurice et les Seychelles en matière de tourisme. En matière de sport, les Maldives ont considérablement progressé. En 1990 lors des troisièmes Jeux à Antananarivo, les Maldives étaient représentés par une délégation de deux joueurs de badminton où ils sont très forts, à Maurice les Maldives ont présenté une équipe de football. Dans quatre ans, les Maldiviens seront redoutables.

Le dossier de candidature des Maldives avait de quoi séduire le CIJ contrairement au dossier de Madagascar basé sur de vieilles infrastructures qui ne répondent plus aux normes de sécurité exigées par le cahier de charges. Aux Maldives, on jouera les Jeux du paradis.