Football Féminin – COSAFA Cup : Madagascar s’incline d’entrée

Les confrontations se suivent et se ressemblent entre Madagascar et le Malawi. Comme l’an passé, la sélection malgache s’est inclinée devant la formation mala­wite sur le score de deux à zéro, hier au Wolfson Stadium de Nelson Mandela Bay, en Afrique du Sud.

Et ce, après avoir encaissé deux réalisations tardives, inscrites dans les dix dernières minutes par Vinkhum­bu (81e) et Kapanda (88e). Défaite d’entrée donc pour la Grande île dans cette édition 2019 de la COSAFA Cup, qui compromet d’ores et déjà ses chances dans la course à la qualification pour les demi-finales.

Lot de consolation pour l’équipe d’Hortensia Mami­hasina, Mamy Prisca a été meilleure joueuse à l’issue de la rencontre. Sophie Fara­fanirina, habituelle capitaine, ne dispute pas le tournoi. Évoluant en France, elle n’a pas obtenu de visa pour se déplacer en Afrique du Sud.

La deuxième journée du groupe A est fixée pour ce vendredi. Madagascar croisera le fer avec les Comores à cette occasion. Par la suite, la troisième et dernière affiche de la Grande île, dans le cadre de la phase de poule, est prévue lundi. Ce sera contre le pays hôte.