Événement – L’association Varatava expose le talent des portraitistes

Tout un mois consacré à une discipline artistique à la fois populaire et intemporelle. Le mois du Varatava se

découvre au public féru d’illustration et de dessin à l’IKM Antsahavola, à partir de ce 2 août. Laissant la part belle à la créativité et au talent de toute une communauté d’artistes-portraitistes de la capitale, cet événement qui s’affirme comme un mini-festival, nous promet diverses animations, des échanges, mais aussi des expositions exclusives. Cette institution culturelle de la capitale promet d’être constamment en effervescence tout au long de ce mois.

Initié par l’association des portraitistes, Varatava affiche tout un programme bien garni. Formée de près d’une cinquantaine de membres, l’association ravira tous ceux qui souhaiteront s’y faire esquisser le portrait ou s’initier à l’art du dessin. Et Jimmy Randriatahiry, responsable au sein de l’association d’affirmer « Ensemble, on propose diverses activités pour éblouir et émerveiller le public. Une grande exposition collective vous permettra de découvrir et de distinguer le talent de nos portraitistes ».

Le vernissage de cette exposition se fera demain à l’IKM Antsahavola. Des ateliers de dessin s’ensuivent les 16 et 28 août, une projection de film accompagnée d’un débat le 8 et le 22 août et une séance de « Live drawing » et des séances de portrait sur le vif durant lesquels les portraitistes s’exécuteront face aux visiteurs, le 17 août.

Quelques surprises sont aussi au rendez-vous dont une exposition composée de portraits des joueurs du Barea de Madagascar, réalisés par les membres du Varatava.