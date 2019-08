Basketball – Les yeux rivés sur Rabat

Le calendrier de la Fédération Malgache de Basketball reste chargé pour le deuxième semestre de la saison. Madagascar compte aligner ses sélections aux Jeux de Rabat.

Après le succès impressionnant de la Gran­de île, qui a réalisé un doublé en basketball aux dixièmes Jeux des Iles à Maurice, la Fédération Malgache de Basketball se consacrera très bientôt à la participation aux Jeux Africains.

Ce rendez-vous continental se tiendra du 19 au 31 août à Rabat, au Maroc. Madagascar est qualifié en basket 3×3 chez les garçons comme pour les filles grâce à notre ranking africain.

La Grande île est actuellement classée huitième chez les garçons et neuvième chez les filles. « Nous avons déjà procédé à une compétition d’envergure nationale réservée aux élites, à la fin avril. Elle a servi de détection et de sélection, entre les deux regroupements en vue des Jeux des Îles », souligne le directeur technique national, Angelot Razafiarivony.

Quant aux activités locales, cinq championnats nationaux sur les huit inscrits dans le calendrier, figurent dans le deuxième semestre de la saison. Deux cham­pionnats sont prévus en septembre. La phase retour ainsi que la phase finale des cham­pionnats nationaux N1A hommes et dames, se dérouleront du 7 au 15 septembre, au Palais des Sports à Mahamasina.

Pays hôte

Prévue tous les ans en novembre, cette dernière étape a dû être avancée de deux mois pour sortir le club champion qui représentera Madagascar à la Coupe des Clubs Champions de la zone 7 programmée à la fin du même mois. La CCCOI compte pour la phase qualificative au Basketball Africa League, une nouvelle formule de l’Afroleague, en partenariat avec la NBA.

Le championnat de Madagascar U14 garçons et filles aura lieu également en septembre, du 21 au 29, à Ihosy, dans la région Iho­rombe. Deux autres championnats nationaux sont concoctés pour le mois suivant, dont celui des vétérans, du 3 au 15 octobre à Mahajanga, et celui des U16 garçons et filles, du 19 au 27 octobre à Manakara, dans la ligue de Vatovavy Fitovinany.

Le même mois, du 14 au 20 octobre, la fédération organisera dans la capitale, la deuxième édition de la compétition d’envergure nationale dédiée aux très petits, le critérium U12 garçons et filles. Le championnat de Madagascar U16 garçons et filles bouclera en beauté la série des sommets nationaux, du 2 au 10 novembre à Toliara.

Et cerise sur le gâteau, Madagascar abritera la phase finale de la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, du 16 au 24 novembre.