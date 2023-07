TRANSPORTS AÉRIENS – Corsair défie la concurrence

Corsair durcit la concurrence. Au grand bonheur des passagers sur la ligne Ivato-Paris Orly. Pour marquer son retour dans la Grande île, depuis mardi, cette compagnie aérienne française propose des tarifs promotionnels inédits. Elle propose alors un tarif aller-retour de 699 euros, soit 754 dollars ou près de 3,5 millions d’ariary, entre Antananarivo et Paris et un tarif de 299 euros, soit 324 dollars ou près de 1,5 million d’ariary entre Antananarivo et La Réunion. L’offre promotionnelle sera valable jusqu’au 12 juillet pour des voyages en classe « Economy » allant jusqu’au 30 décembre 2023. Le passager pourra aussi disposer d’un bagage en soute. Pour ce come-back, Corsair assure deux fréquences par semaine entre Antananarivo et Paris en passant par La Réunion. Les vols seront assurés par des Airbus A330 Neo de dernière génération. Le président directeur général de Corsair, qui a été du voyage inaugural de mardi, Pascal de Izaguirre, a lâché : « Nous sommes très heureux de retrouver la destination Madagascar. Nous sommes très attachés à Madagascar et à sa population». Avec Corsair et Air Link qui est revenu à Nosy Be, 60 vols internationaux hebdomadaires partent et viennent à Madagascar, selon Valery Ramonjavelo, ministre des Transports et de la météorologie. Pour atteindre le million de touristes en 2028, il faudra tripler ces fréquences, a-t-il estimé.