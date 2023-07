TOURISME – Une faible affluence pour la haute saison

À un mois du début de la haute saison, les réservations au sein des agences de voyages sont timides.

Toutefois, les touristes venant de l’étranger commencent à réserver progressivement pour des circuits et des hôtels au sein des tour-opérateurs et des agences qui se chargent d’organiser des activités touristiques un peu partout sur la Grande île. Malgré cette affluence calme des touristes, les opérateurs touristiques confient pour la plupart que le nombre de réservations pour leurs services s’accroît progressivement. « Les réservations ne s’enchaînent pas encore pour le moment, mais par rapport aux années de pandémie de Covid- 19, nous constatons quand-même que cela augmente. Pour notre agence, d’habitude à cette période de l’année, on pouvait compter des centaines de réservations par an, on avait 800, voire neuf cents personnes qui réservaient des places durant la haute saison. Actuellement, nous en sommes à la moitié ».

Même cas de figure pour une autre agence de tour-opérateur. « Nous comptons assez peu de réservations pour le moment par rapport à la période avant la Covid mais comparé aux deux années précédentes, c’est-à-dire en 2021 et en 2022, le taux des réservations a relativement augmenté », confie une responsable de la clientèle au sein d’un grand tour-opérateur d’Antananarivo. Pour cette dernière, le nombre de touristes attendus cette année pourrait ne pas être le même qu’en 2019, année où les activités économiques et touristiques se sont brusquement estompées. Pour rappel, le nombre de touristes ayant visité la Grande île pendant cette année était de 486 000 personnes.

Niveau à rattraper

Le ministère du tourisme, pour sa part, soutient que ce niveau pourrait être atteint pour cette année. A rappeler que les estimations initiales de ce département prévoyaient un nombre d’arrivées touristiques d’environ 300 000 personnes pour 2023. « Les actions qu’on a entreprises l’année dernière ont porté leurs fruits parce que si nous regardons les tendances actuelles du secteur, ainsi que les données du premier semestre de cette année, il est fort probable que nous atteignons le niveau de 2019 en terme d’arrivées touristiques », estime la cheffe de service de la communication du MinTour. Les efforts déployés ne s’arrêtent pourtant pas à cette simple projection. Les ministères du Tourisme et celui des Transports aériens confirment que la fréquence des vols à destination de la Grande île sera renforcée ainsi que la capacité des aéroports nationaux et internationaux qui peuvent déjà accueillir un total de 1 500 000 personnes. Il est également de mise pour Madagascar, et en l’occurrence la compagnie de transport aérien nationale, Madagascar Airlines de « s’ouvrir davantage au monde ». Propos du ministre des Transports et de la Météorologie, Valery Ramonjavelo cette semaine.