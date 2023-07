RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le FT Manjakaray favori des huitièmes de finale

Qui barrera la route des joueurs de Dakar ce dimanche? Le bras-de-fer des huitièmes de finale se terminera ce dimanche, pour les huit équipes restantes qui veulent se qualifier en quarts de finale du championnat de Madagascar de rugby à XV de première division masculine, appelée aussi XXL Energy Top 20 au stade Makis d’Andohatapenaka. Classé premier des phases éliminatoires, le FT de Manjakaray ouvre les hostilités à 9 heures contre XV FA d’Ampasika. Avec la force de ses trois quart-ailes, le FT de Manjakaray, sous l’impulsion de son capitaine, Lahatra Ramamonjisoa, veut continuer sur sa lancée pour poursuivre son sans faute depuis le début du cham-pionnat de Madagascar. Sur les quatre matchs disputés en phases de poule, les joueurs de Manjakaray n’ont connu aucune défaite. Ce dimanche, les joueurs d’Ampasika ne sont pas à arme égale pour rivaliser avec les joueurs de FT Manja­karay qui veulent renouer avec le titre de champion de Madagascar. À 11 heures, les rugbymen de l’Uscar affrontent les joueurs de l’US Ikopa tandis qu’à 15 heures, le match choc de la journée est le duel entre 3FB Fahasala­mana et SC de Besarety. Cette année, les joueurs du ministère de la Santé publique sont mieux lotis pour réaliser de bons résultats. Leur pack d’avant, très costaud, constitue leur force de frappe et les joueurs de Besarety risquent de souffrir à chaque mêlée. Pour clore les phases des huitièmes de finale, le duel entre l’US d’Ankadifotsy, vice-champion de Madagas­car 2022, et le TFM d’Anka­sina attirera plus de parieurs à cause de rivalité entre les deux équipes. La formation d’Ankadifotsy est favorite sur le papier, mais les joueurs de TFM d’Ankasina ou les XV Flèches des cinquièmes du classement national par leur vivacité sont prêts à bousculer la hiérarchie.

Calendrier de dimanche 2 juillet

09 heures: FT de Manjakaray contre VX FA d’Ampasika

11 heures: Uscar Commune contre US d Ikopa

13 heures: 3FB Fahasalamana contre SC de Besarety

15 heures: TFM d’Ankasina contre US d’Ankadifotsy