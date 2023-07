MOTO – GRAND PRIX ILAKAKA – Victoire de Claudio Tida

Correction. Après avoir été classé septième lors de la précédente manche, l’Enduro Sherco Motul à Antanetibe-Mahazaza à Mahitsy, au début du mois de juin, Claudio Tida remonte la pente et assure au Grand Prix d’Ilakaka. La course comptant pour la manche nationale de motocross s’est déroulée le 25 juin, sur le circuit d’Ilakaka. Le multiple champion national, Claudio Tida, remporte la victoire dans la catégorie MX1, devançant ainsi son principal rival, Mathias Plantive, vainqueur de la précédente manche. Mahery complete le podium de la catégorie élite 1. Le trophée de la catégorie MX2 est revenu à Andy. Il a été talonné par Cédric et Liuo-Leï respectivement deuxième et troisième de la catégorie. Miaro Razafimahefa s’offre la victoire chez les juniors. Kentin Sikina occupe, pour sa part, la seconde place devant Styven. Du côté des vétérans, Rapa remporte le trophée de la catégorie I tandis que celui de la 2 est ravi par Tity. Après le Grand Prix d’Ilakaka, la fédération envisage d’aligner des représentants du pays à la course des nations en Afrique du Sud, au mois d’août.