MEMBRES DE LA HCDDED – Ramarokoto Feno Emile et Zafilaza représentent le parlement

Les deux représentants des deux Chambres du parlement au HCDDED sont élus hier à Tsimbazaza et Anosikely hier. Hier, s’est tenu aux deux Chambres du parlement le vote pour élire les deux représentants du parlement au sein du Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED). À l’Assemblée nationale, sur les trois candidats en course, c’est Zafilaza, un ancien ministre et ancien parlementaire qui a été élu devant Sandra Nirina Rajaonarison et Jean-Marc Andriamanantena. Le gagnant récolte 56 voix contre 21 pour Sandra Nirina Tajaonarison et 4 voix pour Jean-Marc Andriamanantena. Pour rappel, Zafilaza n’est pas étranger à la sphère politique puisqu’auparavant, il avait déjà occupé de poste de ministre de la Population, de la protection sociale et des loisirs. Il avait déjà également eu un mandat électif en tant que député élu dans le district de Mandritsara. Du côté du sénat, Feno Emile Ramarokoto est élu sur les dix candidats qui se sont présentés. Ce dernier est un Administrateur civil en chef de classe exceptionnelle, juriste, doctorant en Sociologie. Dix sénateurs étaient présents pour ce vote et le gagnant obtient neuf votes sur dix. Le HCDDED est un organe constitutionnel qui a pour mission d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’État de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l’Homme. Il est composé de neuf membres élus pour un mandat de cinq ans, non-renouvelable et ces membres sont élus par les deux Chambres, par la Haute Cour constitutionnelle (HCC), par la Cour suprême, par des organisations ou associations œuvrant pour la démocratie et les droits de l’Homme, par la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH), par l’Ordre des journalistes, par l’Ordre des avocats et un autre membre est désigné par le président de la République.