LUTTE – JEUX AFRICAINS DE PLAGE – Jessy blessée d’entrée, éliminée

Fin de parcours précoce. L’unique porte-fanion malgache en lutte de plage, Jessy Tinah Cathicia Andria­nantoandro, s’est faire éliminer d’entrée, jeudi, aux IIe Jeux africains de plage à Hammamet en Tunisie. Elle a été blessée à la clavicule gauche dès son premier combat et a perdu 1 contre 2 face à l’Algérienne Aouali Faiza. «Elle a dû être évacuée de suite à l’hôpital pour passer une radiographie. Mais plus de peur que de mal, il n’y a rien de grave», relate Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malgache des luttes qui l’accompagne et l’encadre sur place.

De ce fait, Jessy n’a pu poursuivre l’aventure car elle a prévu de disputer trois combats pour atteindre la finale. «Elle a encore insisté pour continuer le tournoi, mais le médecin a été sévère. Elle devrait se reposer pendant quelques jours. Elle s’est même mise à pleurer de ne pas pouvoir aller plus loin», fait remarquer le président de la fédération. La médaille d’or est revenue à la Sénégalaise Safietou Goudiaby et l’argent à la Sud-Africaine Bea Meiring que Jessy a déjà battue au championnat d’Afrique à la mi-mai en Tunisie. La médaillée de bronze au sommet africain de beach wrestling, rate ainsi le ticket pour les Jeux mondiaux de Bali en Indonésie, à la mi-août.