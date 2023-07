LANGUE MALGACHE – Des initiatives dynamisent la langue malgache

Durant ce mois dédié à la langue maternelle, une multitude d’initiatives promouvant la langue malgache ont été réalisées à Madagascar et à l’étranger.

Cette année, l’Académie Malgache se focalise sur son utilisation dans les administrations publiques. Des spectacles mettant en valeur l’identité malgache ont marqué le mois de juin à Madagascar et même au-delà, notamment à Marseille pour le but de promouvoir la langue maternelle. Des défilés en habits traditionnels, des récitations de poésies et l’art oratoire traditionnel (kabary), ainsi que la publication d’un livre dédié à la langue malgache du ministère ont été effectués. Hier, la célébration a été clôturée par les performances théâtrales de Havatsa Upem et Faribolana Sandratra, mettant en lumière la richesse de la poésie malgache. Ces artistes talentueux ont captivé le public avec leur interprétation de la poésie malgache, offrant ainsi une clôture mémorable à ce mois de célébration de la langue malgache. « Les objectifs fixés pour promouvoir la langue malgache ont été atteints. Des expositions mettant en avant les traditions et les coutumes malgaches, ainsi que des concours de poésie en langue malgache, ont permis de mettre en valeur la richesse et la diversité de cette langue maternelle. Le résultat de ce concours sera affiché durant la fermeture des activités annuelles de l’Académie le 29 juillet », confirme Nalisoa Ravalitera, vice-président de l’Académie Malgache.