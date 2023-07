FOOTBALL – ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE – Madagascar dans le chapeau trois

Madagascar est placé dans le chapeau 3, d’après le nouveau classement publié par la Fifa jeudi. Le tirage au sort en vue des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026 aura lieu le 12 juillet.

Nouvel épisode. La Confédération africaine de football (Caf) a fixé la date du tirage au sort pour les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2026 pour le 12 juillet. L’instance africaine a annoncé la nouvelle, lors de la réunion des membres de son Comité exécutif, ce jeudi en Algérie. La cérémonie officielle du tirage au sort se fera en marge de la 45e Assemblée générale ordinaire de la Caf qui se tiendra les 12 et 13 juillet, à Cotonou au Bénin. Les éliminatoires zone Afrique impliqueront les cinquante-quatre associations membres de la Caf. Le nouveau format des éliminatoires zone Afrique est adapté au format élargi de la Coupe du monde de la Fifa. Les cinquante-quatre pays membres de l’instance panafricaine seront répartis en neuf groupes. Le nouveau classement mondial des sélections nationales, publié par la Fifa ce jeudi, a servi pour déterminer les chapeaux du tirage au sort des qualifications africaines. Madagascar qui vient de gagner trois places et est classé actuellement 107e mondial, est placé dans le chapeau 3. La Grande ile est, depuis jeudi classée 24e sur le continent.

Top 30

Les huit autres pays qui composent le chapeau 3 sont l’Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, le Kenya, le Congo, la Guinée-Bissau, la Namibie et l’Angola. Le top 9 africain formant le chapeau 1, par ordre de classement, est le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, le Nigéria, le Cameroun, le Mali et la Côte d’Ivoire. Les neuf pays composant des six chapeaux seront tirés au sort un par un pour former les neuf groupes de six en vue des éliminatoires de la zone Afrique. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la Caf. Le vainqueur du tournoi de barrage participera par la suite au tournoi de barrage de la Fifa. Ce dernier compte toujours dans la qualification pour la Coupe du monde 2026. Au moins neuf pays africains obtiendront le ticket pour le prochain Mondial qui sera abrité par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Répartition des chapeaux

Chapeau 1: Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte, Nigéria, Cameroun, Mali, Côte d’Ivoire

Chapeau 2: Burkina Faso, Ghana, Afrique du Sud, Cap Vert, RC Congo, Guinée, Zambie, Gabon, Guinée-Équatoriale

Chapeau 3: Ouganda, Bénin, Mauritanie, Kenya, Congo, Madagascar, Guinée-Bissau, Namibie, Angola

Chapeau 4: Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, République Centrafricaine, Malawi, Libye

Chapeau 5: Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Eswatini, Botswana, Libéria

Chapeau 6: Lesotho, Soudan du Sud, Maurice, Tchad, São Tomé-et-Príncipe, Djibouti, Seychelles, Erythrée, Somalie