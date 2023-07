CINÉMA – « Invincible été » touche les cinéphiles

Les cinéphiles malgaches ont eu le privilège de découvrir en avant-première le film « Invincible été » au Cinepax Madagascar, jeudi dernier. L’histoire poignante d’Olivier Goy a profondément touché le public, suscitant l’admiration et l’inspiration. « Cette histoire vraie mérite d’être partagée à un large public. Le film offre de précieuses leçons et de l’encouragement. Il montre que la maladie ne doit pas être un obstacle à l’épanouissement personnel », souligne le responsable du Cinepax. L’histoire d’Olivier Goy a attiré un large public, parmi lequel, les personnes handicapées qui se sont senties concernées. Tous ont découvert au Cinepax ce film réalisé par Stéphanie Pillonca. « Olivier Goy est diagnostiqué avec la maladie de Charcot. Plutôt que de se laisser abattre, il décide de médiatiser son handicap et de partager sa vision de la vie, malgré une issue inéluctable » indique Féride Hassanaly, Chief Executive Officer du groupe Talys. Ce film offre une perspective unique sur la vie et encourage chacun à surmonter les obstacles et à trouver la force de poursuivre ses rêves, quelles que soient les circonstances. « Ce film bouleversera le public. Que vous soyez malades, handicapés ou en bonne santé, vous allez voir la vie différemment en sortant de la salle … au moins pendant 48h, et si ce n’est pas le cas, nous vous rembourserons », indique Olivier Goy.