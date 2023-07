BASKETBALL- COUPE DU MONDE – Madagascar battu par la Corée du Sud

Les Ankoay de Madagascar ont perdu leur match comptant pour le classement de la 9e à la 16e place hier à Debrecen.

Les jeunes Ankoay garçons U19 de Madagascar, battus par la France en huitième de finale, ont entamé leur match de classement de la neuvième à la seizième place de la Coupe du monde qui se joue actuellement à Debrecen en Hongrie. Ils se sont inclinés sur le score de 60 à 72 (17-19, 16-16, 11-20, 16-17). Comme à chacune de leur entrée en compétition durant cette Coupe du monde 2023, le troisième quart temps a toujours été difficile pour les joueurs malgaches. Les Sud-Coréens ont bâti leur victoire sur leur agilité en tir de 3 points sur un total de 8 tirs réussis par Yun ki-Chan (5) et Lee yu Jin (3) contre 2 seuls tirs pour les Ankoay par M’Madi Mathias et Jerry Pepin Rabibisoa. Avec l’adresse au tir aux 3 points des Sud-Coréens, la bande à M’Madi Mathias a été menée de 7-15 à 4’30’’ de la fin du premier quart temps. Sur une réaction menée par Lova et Donovan, appuyée par Mathias, les jeunes Ankoay sont revenus petit à petit dans le match et les deux équipes se sont quittées sur le score de 17-19 en faveur des Sud-Coréens. Au deuxième quart temps après deux minutes de jeu, Lova et Donovan ont apporté quatre nouveaux points pour Madagascar, 24 partout. Voyant les Ankoay revenir au score, Seebum Lee, le coach de la Corée du Sud, a demandé son premier temps mort. Madagascar par Jerry a marqué son tir à 3 points afin de mener pour la première fois, au score 27-24, allant même jusqu’à 31-26 à 4’26 de la pause. Victimes d’un passage à vide, les Coréens ont réussi à revenir à 33 partout pour terminer le deuxième quart temps à 33-35.

Baisse de régime

Le troisième quart temps a été fatal pour les joueurs malgaches. Petit à petit, les Sud-Coréens ont réussi à creuser l’écart et Madagascar a été mené par 44-55. À 7 minutes de la fin du quatrième quart temps, Lova et Donovan ont permis à Madagascar de revenir à 54-60. À cause d’une baisse de régime des joueurs malgaches, les Sud-Coréens ont continué à creuser l’écart pour terminer le boulot à 60-72, synonyme d’une quatrième défaite pour le clan malgache. Sur les phases de jeu, les protégés d’Aimé Randria ont le niveau pour rivaliser avec les Sud-Coréens dont le gabarit est presque égal à celui des Malgaches. Leur avantage réside dans leur faculté à marquer à plus de 75% de leur attaque, ponctuée par la perte de balle des joueurs malgaches. Madagascar aura encore un dernier match avant de quitter définitivement cette aventure mondiale. « Les Ankoay U19 ont montré de jeu égal et parfois supérieur aux Sud-Coréens surtout en défense. Les points faibles des Malgaches résident dans les pertes de la balle trop faciles et les protégés de coach Mémé n’ont pas assuré à chaque tir. Néanmoins, c’est déjà une belle expérience de rivaliser avec les autres pays du basketball. Le statut de petit poucet ne nous a pas handicapés. Les joueurs ont de l’avenir devant eux à condition de poursuivre dans la recherche de la persévérance », confie Haja Nasolonotiavina, supporteur des Ankoay U19.