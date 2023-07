ATHLÉTISME – Les stagiaires de Chine confirment

À cinquante-cinq jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 qui se jouera du 25 août au 4 septembre à Madagascar, la Fédération malgache d’athlétisme (FMA), en guise de répétition générale avant les JIOI de 2023, organise, du 30 juin au 2 juillet, au stade Barea de Mahamasina le championnat de Madagascar d’athlétisme senior. « Cent soixante-trois athlètes, issus des championnats provinciaux à titre d’invitation, ont été choisis à cette joute nationale pour les seniors selon leurs performances. L’objectif est de suivre de près les athlètes qui possèdent de niveau, la XIe édition des JIOI de 2023 oblige », confie Hery Rambeloson, directeur technique national de la FMA. La première journée a été marquée par la finale des 10 000 mètres hommes et dames. Chez les dames, Lalaina Marie Chantale Ravoniarisoa de CAMI d’Itasy, s’est adjugée le titre de championne de Mada­gascar en 40’21’’5/100. Nanie Madeleine Razafindrafara de l’AS Fanalamanga a ravi le titre de vice-championne de Madagascar en bouclant la distance de 10 000 mètres en 40’49’’8. Oliva Rabemihoatra de COSPN d’Analamanga, dans son temps de 40’59’’9, est montée sur la troisième marche du podium.

Révélation

Chez les hommes, Onjaniaina Alain Patrick Ralaiarimanana de COSFA est sacré champion de Mada­gascar de 10 000 mètres avec son temps de 31’29’’7, suivi de Jean Claude de Crown athletics d’Antsirabe, 31’35’’3, comme vice-champion de Madagascar. L’infatigable Mampitroatse a encore fait parler de lui en s’adjugeant la troisième place avec son temps de 32’00’’9. Sur la distance reine de l’athlétisme, Haingo Brigitte Razanajafy, stagiaire de Chine dans les séries de 100 mètres a laissé loin derrière elle ses poursuivantes. Pareil cas pour Cynthia Félicité en 400 mètres, Sylvain Benandro (Stagiaire de Chine) sur 100 mètres et Remandro Patrice (Chine) en 400 mètres. La révélation de la première journée du championnat de Madagascar senior a été l’œuvre de Toky Ralison d’Antsirabe qui a réalisé un temps de 10’’4 sur la distance de 100 mètres plat. Hery Rambeloson, le directeur technique national de la Fma a expliqué que « les athlètes sont tous à l’aise en courant sur la nouvelle piste du stade de Barea à Mahamasina et j’espère que des meilleures performances soient réalisées. À cause de l’insuffisance des installations, d’autres épreuves ont été laissées de côté et c’est dommage. À 55 jours des JIOI de 2023, je me demande s’il y aura de regroupement ou non. Cinquantaine des médailles sont à rechercher pour l’athlétisme et nous essaierons d’aligner les athlètes jugés « médaillables » aux JIOI de 2023 à la maison », conclut-il.