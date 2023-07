AMBOHIMAHITSY – Il paie une travailleuse de sexe avec des faux billets

Un ressortissant camerounais de 32 ans a payé une travailleuse du sexe avec un faux billet de dix mille ariary. Il a été arrêté et présenté au parquet.

Tôt jeudi, les gendarmes du poste avancé de Soamana-ndrariny ont remarqué au bord de la rue d’Ambohimahitsy une jeune femme. Elle se lamentait et se laissait aller aux larmes. Ils se sont approchés d’elle et ont commencé à demander ce qui lui était arrivé. Elle a répondu qu’elle a passé la nuit avec un étranger et n’a reçu de lui que dix mille ariary, et de surcroit, c’est un faux billet. Pour pouvoir enquêter sur l’infraction dénoncée, les gendarmes ont interpellé à son domicile, près du rond-point d’Ambohimahitsy, le présumé auteur, un Camerounais de 32 ans. D’après les premières informations judiciaires disponibles, le trentenaire a trouvé la fille à Ambanin’Antanimora. Après avoir conclu le prix, quarante mille ariary, il l’a ramenée chez lui pour coucher. Alors qu’elle était à moitié réveillée, la travailleuse du sexe a été chassée par son client de la maison. Il a glissé l’argent dans sa poche en la renvoyant, selon la gendarmerie saisie de l’enquête. La femme n’a pu rien vérifier. Une fois à l’extérieur, elle a regardé l’argent, un seul billet de dix mille ariary, un faux.

Fouillé

Or, elle comptait faire des achats. Complètement anéantie par la tournure de l’événement, elle n’a pu que pleurer. Les gendarmes ont fouillé la maison du Camerounais. Ils y ont trouvé un tas d’amulettes, un faux badge au nom de l’association « Fikambanana Leo Fahantra (FI.LE.FA) » et deux paquets de papiers servant à la contrefaçon. Son visa est encore valide comme l’ont pu contrôler les hommes du poste avancé de Soamanandrariny. L’interrogatoire du suspect s’est intéressé à l’usage et à la provenance du faux billet. Pourtant, l’affaire présenterait une autre infraction, car le fait qu’il ait eu un ou de(s) rapport(s) sexuel(s) avec la femme et qu’il l’ait ensuite trompée pourrait être traduit comme un viol. Le consentement donné par la victime a été conditionné par le prix convenu, selon un officier supérieur de police judiciaire. Aux dernières nouvelles, le Camerounais a été transféré au parquet, hier.