Protection des enfants albinos – Des panneaux publicitaires à Mahajanga

La prise en charge des enfants albinos devient une priorité et une urgence pour la région Boeny.

De nombreuses actions ont déjà été entamées et dirigées par le Gouverneur, Mokhtar Andriantomanga par le biais de l’ambassadrice, Olginah.

Jeudi, au bloc administratif d’Ampisikina, la Plateforme Social Behavior Change ou SBC a tenu son assemblée générale pour procéder à la mise en œuvre des campagnes de protection et sensibilisation pour la scolarisation des enfants albinos ou varira dans la région Boeny.

Parmi les priorités, la protection des enfants Varira en vue de prévenir les actes répréhensibles qui pourraient les affecter, par le biais d’activités de plaidoyer de quelque manière que ce soit.

« La première étape consiste ainsi à l’installation de panneaux publicitaires dans toute la ville de Mahajanga. Le projet sera réalisé prochainement. Le rôle de la Plateforme SBC est de motiver la communauté à changer les mentalités pour aller davantage vers le développement social, en particulier pour les enfants et les jeunes. L’UNICEF Madagascar est en partenariat technique et financier avec la Plateforme, et participera à la mise en œuvre des programmes de plaidoyer », a déclaré le Directeur de l’Infor­mation et de la Protection Civile (DIPC), Colonel Vohanson Mitovosoa, également Président de la Plateforme SBC (Social Behavior Change) Boeny.

Plaidoyer

En outre, la Direction régionale de l’éducation Boeny a déclaré que l’état d’avancement des projets de plaidoyer en cours entame la deuxième phase.

L’assemblée générale de SBC était également l’occasion de préparer des actions de sensibilisation pour faire entendre les voix et les doléances des jeunes à travers le projet U-Report.

Un rapport de la première célébration de la Journée internationale de sensibilisation aux albinos ou JISA à Tolagnaro du 13 juin dernier était effectué durant la réunion. L’ordre du jour était aussi orienté sur la récapitulation de la mise en œuvre du Planning de Travail annuel de la Plateforme ainsi que la redynamisation et les perspectives d’avenir.