Epp Ivandry – Filatex améliore l’environnement des élèves

Le taux de réussite à l’examen du CEPE a augmenté pour l’école primaire publique (EPP) Ivandry. Il est passé de 61%, en la session 2021, à 65%, en cette session 2022. « Nos horaires ont été perturbés, à cause des travaux de rénovation. Mais cela n’a pas eu d’impact négatif sur les résultats scolaires. Au contraire, notre résultat a augmenté. La mise en valeur des salles de classe et de tout l’établissement a conduit à l’amélioration des résultats scolaires. Les élèves sont très motivés. », lance Anna Sylvie Andrianjelisoa, directrice de l’EPP Ivandry, hier, dans le cadre de la cérémonie d’inauguration du bâtiment rénové, en la présence de Marie Michelle Sahondra­rimalala, ministre de l’Éducation nationale, de Naina Andriatsitohaina, maire de la commune urbaine d’Antananarivo, de Hasnaine Yavarhoussen, directeur Général du Groupe Filatex ainsi que les autres donateurs.

Le Groupe Filatex a rénové le bâtiment à quatre salles qu’il a construit en 2017, dans cette EPP, pour pallier le manque de salles pour les classes d’examen et le préscolaire. Il a mis en valeur les salles de classe par des fresques aux couleurs vives et attrayantes, rappelant l’environnement et le développement urbain.

Espace vert

Deux artistes soutenus par le Fonds Yavarhoussen ont réalisé les fresques. « Elles sont destinées à éveiller la curiosité et le développement intellectuel dès le plus jeune âge. Elles sont dotées d’un côté ludique, sources de nouvelles connaissances et stimulant les capacités intellectuelles des élèves. », indique le Groupe.

Telles les grandes écoles, l’EPP Ivandry dispose, également, d’un parc pour le préscolaire et d’un espace vert afin que les tout-petits puissent pleinement s’épanouir, tout en apprenant. Pour le Groupe, ces infrastructures sont importantes pour les initier à l’amour et à la protection de l’environnement en leur inculquant les bonnes valeurs et en les encourageant à avoir la main verte.

Filatex appuie trois autres établissements scolaires dans la ville d’Antananarivo. Il octroie vingt bourses d’études aux vingt meilleurs élèves des écoles d’Andrefan’Ambohijanahary, d’Ambatolampy Tsima­hafotsy, d’Ivandry et de Talatamaty. Il a fait don de livres pédagogiques et ludiques, de kits scolaires et de tables-bancs au profit d’écoles et d’associations et accompagne un programme de nutrition scolaire.