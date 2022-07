Croissance verte – Le capital naturel peu exploité

Madagascar possède de nombreuses ressources naturelles, aussi bien terrestres que maritimes, ainsi que des énergies renouvelables, telles que l’éolien et le solaire. Malheureusement, elles ne sont pas exploitées convenablement. Nous nous lançons déjà dans l’utilisation des énergies renouvelables, comme la mise en place d’une centrale solaire, mais la production est encore insuffisante, et ne répond pas à la demande, faute de budget. L’installation de barrages, par exemple, va protéger les ressources naturelles, mais ils sont encore peu nombreux. « Si nous savons comment protéger, exploiter et commercialiser correctement ces ressources naturelles, une économie verte prospérera. », estime le Dr David Olivaniaina Rakoto, président du cercle de réflexion des économistes de Madagascar (CREM) et non moins, enseignant chercheur. La politique économique pour placer la nature au cœur du développement économique a, été, justement l’un des thèmes traités lors de la première journée du Forum sur le capital naturel à Madagascar, organisé par le réseau Nat Cap, à l’hôtel Radisson Blu à Ambodivona, hier et ce jour.

70 à 80% de la population malgache dépendent de la capitale naturelle. Beaucoup exploitent les ressources naturelles, mais ne prennent pas conscience qu’il est aussi important de protéger ces ressources naturelles, pour assurer leur pérennité. « La bonne gestion des ressources naturelles est capitale. Nous constatons déjà les impacts des pressions sur le capital naturel, à savoir, la pollution de l’air et de l’eau, la disparition de plusieurs animaux endémiques, la destruction des forêts. Quand il n’y a pas de forêt, il n’y aura pas d’eau, et nos rendements agricoles vont diminuer. Nous aurons du mal à trouver de l’eau à boire, et pour produire de l’électricité. Il est donc important de gérer ce capital naturel. Tous les secteurs, à savoir le gouvernement, la société civile, le secteur privé, doivent collaborer pour la protection des ressources naturelles. », déclare Mamitiana Andriamanjato, directeur de cabinet du ministère de l’Environnement et du développement durable. Un plan d’engagement sera élaboré, à l’issu de ce forum.