Athlétisme – Sidonie Fiadanantsoa aux mondiaux d’Eugene

Les championnats du monde d’athlétisme pour l’année 2022 auront lieu à Eugene aux États-Unis du 15 au 24 juillet.

Repoussés d’un an à la suite du report en 2021 des jeux olympiques de Tokyo, les mondiaux d’Eugene se joueront du 15 au 24 juillet. Les États-Unis accueillent pour la première fois cet événement sportif, organisé depuis 1983 par World Athletics, et pour cette édition, par USA Track and Field (USATF). Ces championnats du monde 2022 constituent la dix-huitième édition après 1983 ,1987, 1991,1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2022. Madagascar sera représenté par la seule athlète Sidonie Fiadanantsoa sur 100 m haies. Elle sera accompagnée par le président de la Fédération malgache d’athlétisme, Dominique Raherison. Selon Hery Rambeloson, DTN, «la FMA est actuellement dans la préparation des paperasses administratives, surtout l’attente de visa pour la délégation malgache. Les frais de déplacement ainsi que l’hébergement sont déjà prêts. On n’attend que le visa». Sidonie Fiadanantsoa continue sa préparation en France actuellement et le président de la FMA va la rejoindre avant l’embarquement pour les États-Unis. Le stade Hayward Field, un stade d’athlétisme et de football américain situé à Eugene, en hommage à Bill Hayward, le premier entraîneur d’athlétisme des Oregon Ducks, sera le lieu de rendez-vous de tous les athlètes mondiaux pendant les 10 jours de la compétition.

Aucune médaille mondiale

Lors du dernier championnat d’Afrique d’athlétisme de Maurice du 8 au 12 juin, Sidonie Fiadanantsoa n’a pas réussi à atteindre les minima de 12.84 exigés par World athletics. Son temps était de 13.44. Malgré l’absence de minima, chaque pays a le droit de présenter un athlète pour le représenter. C’est ainsi que Sidonie Fiadanantsoa sera présente à ce championnat du monde d’athlétisme, dix-huitième édition. Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala, Lalao Robine,Yvon, Hubert, Franck, Bruno,Ony Paul ont déjà représenté Madagascar aux championnats du monde d’athlétisme. Aucun athlète malgache n’a encore jamais réussi à gagner une médaille mondiale au championnat du monde d’athlétisme.