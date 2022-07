Astronomie – Un astéroïde consacré par un nom malgache

L’Union astronomique Internationale a nommé officiellement un astéroïde, Besely, en l’honneur du village malgache situé à 40 km de Mahajanga qui abrite le premier observatoire astronomique robotisé de Mada­gascar. Cet astéroïde a été découvert le 21 septembre 1998 par Alain Maury, astronome français. Il est situé dans la ceinture principale d’astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Il mesure environ 5 km de diamètre et réalise un tour de soleil en 5 ans et demi. «Donner à un astéroïde le nom d’une personne, d’un lieu ou d’une entité, c’est honorer cette personne ou ce lieu, pour sa contribution. Ce nom permettra de faire connaître le lieu dans la communauté scientifique et à l’international. Il s’agit d’attirer par la suite d’autres catégories de touristes dans le pays», explique Andoniaina Rajaonarivelo, président d’Hai­kintana. Situé à l’École du Monde de Besely, l’observatoire de Besely est muni d’un télescope C14 de 35 cm sous un abri à toit roulant, tous deux contrôlables à distance via internet. Son accessibilité numérique via la fibre équipée par Telma et sa localisation dans l’hémisphère sud, à la longitude de Mada­gascar, en font un instrument de formation et de recherche unique pouvant être utilisé par la communauté astronomique internationale. Cet observatoire complète cette école de brousse du 21ème siècle et permet de réaliser des images astronomiques utilisées par les enfants dans leur éducation. L’association Écoles du Monde, présidée par Charles Gassot, s’est donnée pour objectif d’améliorer les conditions de vie en brousse, en donnant la priorité à l’éducation, condition initiale du développement économique d’un village. La gestion de l’observatoire est réalisée par l’Association malgache d’astronomie Hai­kintana, en collaboration avec l’As­- sociation malgache pour la promotion de l’astronomie, la Société astronomique de France et l’Uranoscope de France.