Tourisme – L’Hôtel des Thermes et Betty Plage cherchent partenaires

Patrimoines du ministère du Tourisme, l’hôtel des Thermes à Antsirabe et Betty Plage à Sainte-Marie sont en difficultés. Ces établissements cherchent ainsi des partenaires privés.

Le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie a annoncé dans un communiqué un appel pour la gestion auprès des professionnels privés de l’Hôtel des Thermes à Antsirabe et de l’hôtel Betty Plage à Sainte-Marie. Ces deux établissements hôteliers de l’État faisaient déjà partie de quatre hôtels identifiés en 2004, avec le Zahamotel à Mahajanga et de la Société Malgache d’Hôtellerie à Antananarivo, pour des projets en partenariat public privé.

Ainsi, c’est 17 ans après que l’État a décidé de remettre sur les rails le projet d’impliquer le privé à l’exploitation de cet important capital touristique. Depuis ces années, ces établissements ont souffert de mauvaise orientation et de manque de fonds afin de faire face aux concurrents privés apportant de nouveaux standards de confort dans leurs offres.

Le ministère chargé du Tourisme a émis officiellement le 30 juin un appel à manifestation d’intérêts auprès du privé pour «investir, gérer et exploiter» l’ensemble de l’Hôtel des Thermes et de Betty Plage.

Zones touristiques

«Dans un contexte aussi exigeant qui impose de concilier l’urgence et la durée dans le développement du secteur tourisme à Madagascar, il s’avère important de donner une impulsion nouvelle pour redresser l’image de la destination touristique dans les différentes régions, notamment dans les zones à forte potentialité touristiques», lit-on dans le communiqué officiel du ministère. Cette annonce laisse entendre que l’État s’engage dans un nouveau souffle pour exploiter ou faire exploiter son capital immobilier touristique.

Le ministère chargé du Tourisme a en effet annoncé la rénovation du port Îlot Madame de Sainte-Marie et de celui de Soanierana Ivongo, côté Grande Île. Ces infrastructures très utiles pour les touristes locaux seront livrées vers la fin de cette année. Par ailleurs, l’aérodrome d’Antsirabe fait partie d’une série d’aérodromes qui ont fait l‘objet de contrats de partenariat avec le privé. Celui de Sainte-Marie est également en rénovation, en attendant la réouverture des frontières malgaches et l’arrivée des premiers touristes étrangers.

Il faut noter que l’Hôtel des Thermes à Antsirabe fait partie du capital immobilier du groupe Sofitrans. Ce dernier, une filiale d’Air Madagascar, a souffert de grave déficit financier depuis des années et a été plombé par la cession du restaurant Elabola à Ivato, ainsi que de ces unités commerciales duty-free.