Santé – La poliomyélite refait surface

La poliomyélite ressurgit après que le pays a été déclaré libéré de la Polio depuis 2018. Dans les régions Analamanga et Boeny, une opération de prélèvement des eaux usées a permis de détecter la présence du virus. « Nous avons effectué des prélèvements sur des canaux d’évacuations dans la région Analamanga et dans le district de Mahajanga I dans le cadre d’une surveillance environnementale. C’est ce qui a confirmé la présence du virus lors de cette opération », indique le Docteur Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme Elargi de Vaccination au niveau du ministère de la Santé publique.

Ces résultats ont entraîné le renforcement de la campagne de vaccination de la Poliomyélite dans toutes les régions. « Pour renforcer l’immunité collective, la vaccination de masse pour les enfants de moins de 5 ans est très importante », enchaîne le responsable. De nouveaux cas ont été détectés dans trois localités de trois régions, il s’agit des régions Atsimo Andrefana, Atsimo Atsina­nana et Boeny dans le district de Mitsinjo. Les nouveaux cas n’ont pas été vaccinés, selon l’affirmation du responsable.

Crainte d’une épidémie

La faible couverture vaccinale est dangereuse puisque cela ramènera le pays à la case départ en terme de lutte contre la poliomyélite. Pour l’année 2020, le pays a enregistré 86% de taux de couverture vaccinale. Une nette diminution par rapport au taux idéal qui serait de 90%. Les enfants non vaccinés sont les plus exposés. La campagne de vaccination massive est renforcée cette année. La campagne a commencé le 28 juin et s’est terminé hier. Près de quatre millions d’enfants ont été ciblés par cette campagne de vaccination.

Dans la capitale, l’administration du vaccin se fait par porte-à-porte au niveau des six arrondissements. Antananarivo est parmi les quatre vingt-cinq districts ciblés par cette nouvelle campagne contre la poliomyélite. « Nous avons engagé près de mille personnes à faire du porte-à porte. La campagne est effectuée en fonction du taux de couverture. L’effort doit être maintenu par rapport à cette lutte. Les autres vaccinations se déroulent au niveau des centre de santé », indique le Docteur Lanto Randriary, médecin Inspecteur de Tana ville, joint au téléphone, hier.

Les réticences sont encore présentes chez certains parents en raison du contexte sanitaire. « Nous sommes confrontés à une épidémie de Covid-19. Nous craignons qu’une baisse du taux de vaccination en matière de polio puisse entraîner une autre épidémie », conclut-il.